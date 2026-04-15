  1. استانها
  2. خوزستان
۲۶ فروردین ۱۴۰۵، ۱۱:۴۹

اسامی نامزدهای انتخابات مجلس خبرگان خوزستان اعلام شد

اهواز - دبیر ستاد انتخابات خوزستان گفت: اسامی نهایی نامزدهای انتخابات میان دوره‌ای مجلس خبرگان رهبری در استان خوزستان اعلام شد.

به گزارش خبرنگار مهر، صدیقه میری پیش از ظهر امروز چهارشنبه در گفتگویی رسانه ای اظهار کرد: با پایان یافتن مراحل بررسی صلاحیت‌ها توسط شورای نگهبان اسامی نهایی نامزدهای انتخابات میان دوره‌ای مجلس خبرگان رهبری در استان خوزستان اعلام شد.

میری افزود: براساس اعلام شورای نگهبان عبدالمجید مقامی و سید محمد علی بلادیان بهبهان پور به عنوان نامزدهای نهایی انتخابات میان دوره‌ای مجلس خبرگان رهبری معرفی شده است.

وی با اشاره به اینکه تبلیغات نامزدهای انتخابات میان دوره‌ای مجلس خبرگان رهبری در استان از امروز بیست و ششم فروردین آغاز شده است، ادامه داد: این تبلیغات تا ساعت ۸ صبح روز پنج شنبه ۱۰ اردیبهشت ادامه دارد.

کد مطلب 6801553

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها