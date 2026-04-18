۲۹ فروردین ۱۴۰۵، ۱۲:۴۴

۵ شکستگی شبکه آب گیلانغرب برطرف شد

کرمانشاه - مدیر امور آب و فاضلاب گیلانغرب از رفع پنج مورد شکستگی در خطوط انتقال و توزیع آب خبر داد و گفت: آب‌رسانی به روستاها به وضعیت پایدار بازگشت.

شهاب کریمی‌پناه در گفتگو با خبرنگار مهر، از انجام عملیات تعمیر و رفع شکستگی در خطوط آب‌رسانی شهرستان گیلانغرب خبر داد و اظهار کرد: پنج مورد نقص در شبکه انتقال و توزیع آب در این شهرستان شناسایی و برطرف شده است.

وی با اشاره به جزئیات این اقدامات افزود: چهار مورد از این شکستگی‌ها در خط انتقال مجتمع آبرسانی گورسفید رخ داده بود که با تلاش نیروهای عملیاتی، در کوتاه‌ترین زمان ممکن تعمیر شد.

مدیر امور آب و فاضلاب گیلانغرب ادامه داد: با رفع این مشکلات، جریان آب در روستاهای انتهایی خط از جمله چم امام‌حسن و کرکهرک به حالت پایدار بازگشته است.

وی با بیان اینکه تعمیرات شامل اصلاح لوله پلی‌اتیلن با قطر ۱۶۰ میلی‌متر بوده، تصریح کرد: اقدامات لازم برای جلوگیری از بروز مجدد چنین حوادثی نیز در دستور کار قرار گرفته است.

کریمی‌پناه همچنین به وقوع یک مورد شکستگی در شبکه توزیع آب شهر سرمست اشاره کرد و گفت: تیم‌های عملیاتی بلافاصله پس از اعلام مشکل، با انجام حفاری اضطراری، نسبت به رفع نقص اقدام کردند.

وی تأکید کرد: این عملیات بدون ایجاد اختلال طولانی در روند آبرسانی انجام شد و تلاش شد خدمات‌رسانی به مشترکان با کمترین مشکل ادامه یابد.

مدیر امور آب و فاضلاب گیلانغرب در پایان با قدردانی از همراهی مردم خاطرنشان کرد: هدف از این اقدامات، کاهش قطعی‌های احتمالی و افزایش پایداری شبکه آب در مناطق روستایی است.

