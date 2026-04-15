۲۶ فروردین ۱۴۰۵، ۱۳:۵۴

اعزام ۲ کشتی‌گیر لرستانی به مسابقات بین‌المللی ترکیه

خرم‌آباد - دو کشتی‌گیر لرستانی به مسابقات بین‌المللی جام قهرمانان ترکیه اعزام شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های کشتی جوانان کشور به مسابقات بین‌المللی جام قهرمانان ترکیه اعزام شدند که دو آزادکار لرستانی در ترکیب تیم ملی کشتی جوانان ایران حضور دارند.

در ترکیب تیم ملی کشتی آزاد جوانان ایران برای حضور در مسابقات بین‌المللی جام قهرمانان به میزبانی ترکیه نام دو آزادکار جوان لرستانی به چشم می‌خورد.

«سجاد پیردایه» و «محمدمهدی ممیوند» دو آزادکار لرستانی هستند که با نظر کادر فنی تیم ملی جوانان به ترتیب در اوزان ۷۰ و ۷۹ کیلوگرم برای کشورمان روی تشک خواهند رفت.

این مسابقات در دو دستهٔ فرنگی و آزاد از ۲۸ تا ۳۰ فروردین‌ماه جاری در شهر آنتالیا برگزار خواهند شد.

    پربازدیدها

    پربحث‌ها