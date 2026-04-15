به گزارش خبرنگار مهر، تیمهای کشتی جوانان کشور به مسابقات بینالمللی جام قهرمانان ترکیه اعزام شدند که دو آزادکار لرستانی در ترکیب تیم ملی کشتی جوانان ایران حضور دارند.
«سجاد پیردایه» و «محمدمهدی ممیوند» دو آزادکار لرستانی هستند که با نظر کادر فنی تیم ملی جوانان به ترتیب در اوزان ۷۰ و ۷۹ کیلوگرم برای کشورمان روی تشک خواهند رفت.
این مسابقات در دو دستهٔ فرنگی و آزاد از ۲۸ تا ۳۰ فروردینماه جاری در شهر آنتالیا برگزار خواهند شد.
