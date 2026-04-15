۲۶ فروردین ۱۴۰۵، ۱۴:۵۹

پذیرش دانشجوی دکتری در رشته جدید «مهندسی فوتونیک» در دانشگاه تهران

پذیرش دانشجوی دکتری در رشته جدید «مهندسی فوتونیک» در دانشگاه تهران

دانشکدگان علوم و فناوری‌های میان‌رشته‌ای دانشگاه تهران، از دو مجموعه مهندسی پزشکی و فیزیک در مقطع دکترای رشته مهندسی فوتونیک دانشجو می‌پذیرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه تهران، توسط اعضای هیات علمی دانشکدگان علوم و فناوری‌های میان رشته‌ای دانشگاه تهران، رشته راهبردی مهندسی فوتونیک در مقطع دکترا ایجاد و در شورای عالی برنامه ریزی وزارت علوم در سال ۱۴۰۳ مصوب شده است.

بر اساس اطلاعیه سازمان سنجش، داوطلبان آزمون دکترای ۱۴۰۵، از مجموعه مهندسی پزشکی و مجموعه فیزیک می‌توانند رشته مهندسی فوتونیک دانشگاه تهران را انتخاب کنند.این دوره در گروه ممز و فوتونیک دانشکده سامانه‌های هوشمند دانشکدگان علوم و فناوری های میان رشته‌ای دانشگاه تهران برگزار می‎شود.

علاقه‌مندان جهت کسب اطلاعات بیشتر به درگاه دانشکده سامانه‌های هوشمند به نشانی https://cist.ut.ac.ir/interdisciplinary مراجعه کنند.

فایل برنامه درسی این رشته از طریق این پیوند (https://news.ut.ac.ir/file/download/news/1776248159-69df655feed39-.pdf) قابل دانلود است.

گفتنی است مهلت انتخاب رشته آزمون دکترای ۱۴۰۵ تا ۲۹ فروردین تمدید شده است.

مهتاب چابوک

    • IR ۲۱:۱۲ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۶
      ممنون که لینکش گذاشتید

