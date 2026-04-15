به گزارش خبرگزاری مهر، پل قدیمی بهرام با دهانهای حدود ۲۵ متر در پی حمله دشمن آمریکایی-صهیونیستی به زیرساختهای کشور دچار تخریب شد. به گفته مدیرعامل راهآهن، با تلاش شبانهروزی کارکنان و نیروهای عملیاتی، مسیر ریلی در کوتاهترین زمان دوباره به مدار بهرهبرداری بازگشت.
با توجه به شدت خسارت واردشده به این پل، احداث سازهای جدید در دستور کار قرار گرفت. در همین راستا، عملیات اجرایی بهصورت شبانهروزی در حال انجام است و مشاور پروژه نیز طرحها و نقشههای جدید پل را ارائه کرده است. همچنین، دستورات لازم از سوی مدیرعامل راهآهن برای تسریع در روند احداث صادر شده است.
در این چارچوب، جبارعلی ذاکری، مدیرعامل راهآهن با حضور در محدوده ایستگاه بهرام از روند اجرای پروژه بازدید کرد و ضمن قدردانی از تلاشهای شبانهروزی کارکنان، پیمانکاران و گروههای عملیاتی، این اقدامات را نمونهای ارزشمند از همکاری، همت بلند و روحیه مسئولیتپذیری فعالان حوزه ریلی دانست.
وی افزود: مجموعه راهآهن با تکیه بر توان داخلی و تلاش مستمر متخصصان، روند بازسازی شریانهای حیاتی شبکه ریلی را با جدیت دنبال میکند.
ذاکری با تأکید بر ضرورت تسریع در اجرای پروژه، تصریح کرد: شتاب در عملیات اجرایی ضروری است، اما این امر نباید جایگزین دقت یا رعایت استانداردهای ایمنی تمام شود و در تمامی مراحل، رعایت کامل اصول فنی، دستورالعملهای ایمنی و الزامات مهندسی با حساسیت کامل در اولویت قرار گیرد.
معاون وزیر راه و شهرسازی همچنین با بررسی نقشههای مهندسی و روند پیشرفت کار، نکاتی را در خصوص زیرسازی تکیهگاهها، پایدارسازی شاسیها و ارتقای کیفیت اجرای سازه به مدیران پروژه یادآور شد.
مدیرعامل راهآهن در ادامه بر ضرورت لحاظ ملاحظات پدافند غیرعامل در طراحی و اجرای سازههای جدید تأکید کرد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: بر اساس دستور رئیسجمهور، هر پل جدیدی که احداث میشود، از نظر عملکرد، کیفیت و ایمنی در سطحی بالاتر و بهتر از پل قبلی طراحی و اجرا شود.
نظر شما