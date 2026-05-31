به گزارش خبرگزاری مهر، جبارعلی ذاکری، مدیرعامل راهآهن در دیدار با حسین شکری، دبیر ستاد توسعه اقتصاد دانشبنیان هوافضا، حملونقل و شهرسازی معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانشبنیان ریاست جمهوری، بر توسعه همکاریهای فناورانه، حمایت از ساخت داخل و ایجاد زیرساختهای نوآوری در صنعت ریلی تأکید کرد.
این نشست با هدف بررسی روند همکاریهای مشترک و تدوین برنامههای آتی برگزار شد و طرفین بر گسترش تعاملات در حوزه فناوریهای ریلی، حمایت از تولید داخل و تقویت زیستبوم نوآوری این صنعت توافق کردند.
بر اساس گزارش ارائهشده در این دیدار، طی ۱۰ ماه گذشته ۶ نشست مشترک میان دو مجموعه برگزار شده و اقداماتی از جمله بازدید از نمایشگاه خودکفایی شرکت راهآهن، پیگیری توافقنامه حمایت از موتور دیزل و برنامهریزی برای ایجاد مرکز نوآوری ریلی در دستور کار قرار گرفته است.
یکی از مهمترین دستاوردهای این نشست، توافق برای حمایت از «ساخت بار اول» اقلام راهبردی حوزه ریلی بود؛ اقدامی که با هدف کاهش وابستگی به خارج از کشور و افزایش سهم تولیدکنندگان داخلی در زنجیره تأمین صنعت ریلی دنبال میشود.
ذاکری در این دیدار با تأکید بر اینکه توسعه فناوری باید به موتور محرک فعالیتهای راهآهن تبدیل شود، بهرهگیری از ظرفیتهای داخلی را راهبرد اصلی این شرکت دانست و آمادگی راهآهن را برای حمایت مادی و معنوی از طرحهای مشترک فناورانه اعلام کرد.
شکری نیز با اشاره به تجربیات همکاریهای گذشته میان معاونت علمی و شرکت راهآهن، بر ایجاد بازار برای محصولات دانشبنیان، تجاریسازی فناوریها و تضمین خرید خدمات تاکید کرد.
در این نشست که با حضور معاون ناوگان راهآهن، مدیرکل دفتر برنامهریزی راهبردی و توسعه فناوری راهآهن و معاون مرکز مدیریت طرحهای کلان و پیشران معاونت علمی برگزار شد، بر ضرورت ایجاد صندوق پژوهش و فناوری حملونقل پیشرفته بهعنوان یکی از زیرساختهای حمایت از شرکتهای دانشبنیان و طرحهای نوآورانه حوزه حملونقل ریلی تأکید شد.
حاضران در این دیدار، توسعه همکاری میان صنعت ریلی و زیستبوم فناوری کشور را زمینهساز ارتقای توان داخلی، تسریع روند خودکفایی و افزایش بهرهوری در شبکه حملونقل ریلی کشور دانستند.
