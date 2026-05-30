به گزارش خبرگزاری مهر، جبارعلی ذاکری، مدیرعامل راهآهن در نشست کمیسیون عالی گراف حملونقل ریلی، بر تقویت نیروی کشش و افزایش آمادهبهکاری لکوموتیوها برای ارائه خدمات مطلوب تأکید کرد و گفت: ارتقای مستمر شاخصهای عملیاتی از اولویتهای اصلی راهآهن است.
وی با اشاره به جابهجایی ۴۴ میلیون تن بار در سال گذشته، دستیابی به رشد حمل بار در تمامی ادارات کل مناطق را ضروری دانست و افزود: تحقق این هدف در چارچوب برنامه کلان راهآهن جمهوری اسلامی ایران برای رسیدن به چشمانداز حمل ۵۴ میلیون تن بار در سال جاری دنبال میشود.
معاون وزیر راه و شهرسازی همچنین بر استفاده حداکثری از ظرفیتهای موجود برای جهش در حملونقل باری روزانه تأکید کرد و گفت: اجرای دقیق برنامههای راهبردی، اتکا به سرمایه انسانی و تقویت روحیه همبستگی در خانواده راهآهن، زمینه تحقق اهداف تعیینشده و ارتقای جایگاه منطقهای صنعت ریلی کشور را فراهم خواهد کرد.
ذاکری در پایان تبادل تجربه میان مدیران مناطق را از عوامل مؤثر در شناسایی راهکارهای نوین و رفع موانع احتمالی در صنعت ریلی دانست و خواستار تلاش مضاعف برای دستیابی به عملکرد مطلوب در حوزه حمل بار و مسافر شد.
