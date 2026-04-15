حذف چهار نماینده تکواندو ایران در روز چهارم

به گزارش خبرنگار مهر، در چهارمین روز از پانزدهمین دوره قابت های تکواندو قهرمانی نوجوانان جهان که به میزبانی تاشکند جریان دارد، امروز چهارشنبه بیست و ششم فروردین ماه، چهار نماینده کشورمان در اوزان ۴۴- و ۶۸- کیلوگرم دختران، ۵۹- و ۷۸- کیلوگرم پسران به مصاف رقبای خود رفته و با شکست برابر رقبای خود از دور مسابقات کنار رفتند.

در وزن ۶۸- کیلوگرم عسل گل تپه در اولین مبارزه «تاتسیانا هوتریچیک » از بلاروس را در دو راند شکست داد و در مرحله یک هشتم نهایی برابر «یوگه چن» از چین دو بر یک باخت و حذف شد. نگار مظفری در وزن ۴۴- کیلوگرم همان دور نخست به «دسوزا» از برزیل باخت و از دور رقابت ها کنار رفت.

محمد جواد گریان در وزن ۷۸- کیلوگرم پس از برتری برابر «رودریگوئز» از مکزیک در مبارزه نخست، در پیکار با «یانگ» از چین تایپه دو بر صفر باخت و از حذف شد. امیر اقبالی در وزن ۵۹- کیلوگرم در اولین دیدار نتیجه را در دو راند به «کوناته» از ساحل عاج واگذار کرد و از جدول خارج شد.

در سه روز نخست این مسابقات، محمد عرفان خدایی، حنا زرین کمر و بنیامین سلطانیان سه مدال طلا و پینار لطفی زاده به همراه بهار طهماسبی دو مدال برنز کسب کرده اند.

مسابقات تکواندو قهرمانی نوجوانان جهان یکشنبه ۲۳ فروردین ماه با حضور ۹۸۶ تکواندوکار از ۱۱۵ کشور به میزبانی ازبکستان در مجموعه المپیک شهر تاشکند آغاز شد و تا روز جمعه هفته جاری ادامه خواهد داشت.