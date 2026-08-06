به گزارش خبرنگار مهر، رمان «تنتن و سندباد» نوشته محمد میرکیانی با تصویرگری محمدحسین صلواتیان، از سوی انتشارات قدیانی به چاپ چهلونهم رسید و شمارگان آن از مرز ۲۰۰ هزار نسخه عبور کرد.
این کتاب که برای گروه سنی نوجوان تألیف شده، بیش از دو دهه از نخستین انتشارش میگذرد و در این سالها با استقبال مخاطبان، بارها تجدید چاپ شده است. «تنتن و سندباد» یکی از آثار شناختهشده میرکیانی در حوزه ادبیات کودک و نوجوان است که با بهرهگیری از شخصیتهای مشهور داستانی، روایتی ماجراجویانه و فانتزی را پیش روی مخاطب قرار میدهد.
داستان کتاب از جایی آغاز میشود که تنتن، خبرنگار ماجراجوی داستانهای مصور، به همراه جمعی از قهرمانان شناختهشده داستانهای غربی راهی سرزمینهای شرقی میشود تا قهرمانان این سرزمین را به مبارزه بطلبد. در مقابل، سندباد رهبری قهرمانان شرق را بر عهده میگیرد و نبردی پرحادثه میان دو جبهه شکل میگیرد؛ نبردی که در آن شخصیتهای افسانهای و اسطورهای دو جهان در کنار یکدیگر قرار میگیرند.
در این رمان، علاوه بر تنتن و سندباد، شخصیتهایی چون رستم، علاءالدین، غول چراغ جادو، علیبابا و پهلوان پنبه از قهرمانان شرقی و سوپرمن، تارزان، کاپیتان هادوک و پروفسور تورنسل از قهرمانان غربی حضور دارند. نویسنده با گرد هم آوردن این شخصیتها در یک روایت مشترک، ضمن خلق فضایی پرهیجان و طنزآمیز، مخاطب نوجوان را با بخشی از میراث داستانی و اسطورهای شرق آشنا میکند و به موضوع هویت فرهنگی و جایگاه قهرمانان بومی میپردازد.
رهبر شهید انقلاب نیز پیشتر در یادداشتی بر این کتاب، با اشاره به مضمون آن نوشتهاند:
«من هم همین قصّه را همیشه تعریف میکردم! حیف که خیلیها آن را باور نداشتند. حالا خوب شد، شاهد از غیب رسید! راوی این حکایت که خود همه چیز را به چشم خود دیده، حکایت تنتن و سندباد را چاپ کرده است. حالا دیگر کار من آسان شد! همین بس است که نسخهی این کتاب را به همهی بچهها بدهم.»
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