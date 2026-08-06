مهیندخت حسنیزاده، نویسنده کتاب «شب گراز» در گفتوگو با خبرنگار مهر درباره داستان این کتاب گفت: «شب گراز» روایتی است از زندگی دو برادر نوجوان که در تلاطمات زندگی رها میشوند و مجبورند با آدمهای شرور، با طبیعت وحشی و با تنهایی و بیپناهی بجنگند: جنگی کابوسوار و آسیبزننده. در بزنگاه این همه ناامیدی کسانی پیدا میشوند و با حضورشان نور تازهای به زندگی آن دو میتابانند.
او از دغدغه خود برای نگارش این رمان نوجوان گفت: وقتی در اطرافم کودکان و نوجوانانی را میبینم که چطور با سختی دستوپنجه نرم میکنند نمیتوانم بیتفاوت باشم. تصاویر در ذهنم حک میشوند و چیزی به من میگوید بنویس، این پنجره را باز کن حتی اگر پشت آن فقط تاریکی و سیاهی باشد ولی در پسِ تمام این تاریکیها نوری خواهد درخشید. من میخواهم به ذات فردی آدمها برسم. میخواهم بگویم آدمهایی پیدا میشوند که پرده تاریکی را کنار میزنند و زندگی را جای بهتری میکنند و اگر این آدمها نبودند دنیا در قعر تاریکی فرو میرفت.
این نویسنده در پاسخ به این سؤال که «به نظر شما نوجوانان چقدر از داستانهای واقعگرایانه استقبال میکنند؟ چه ویژگیای در این داستانها باعث میشود آن را به داستانهای فانتزی ترجیح دهند؟» بیان کرد: اصولا من نویسنده واقعگرایی هستم. نه اینکه به فانتزی علاقه نداشته باشم؛ اصولا این دو ژانر باهم در تضاد نیستند و هیچکدام به دیگری برتری ندارند. در جایی که میبینیم قفسه کتابفروشیها را کتابهای فانتزی و وحشت تسخیر کرده، شاید نوجوانانی باشند که با داشتن چالشهای واقعی در زندگی، به دنبال یافتن مسائل هویتی و مشکلات ارتباطی و آینده باشند و نتوانند اینها را در داستانهای فانتزی پیدا کنند و با شخصیتهای واقعی که درگیر کشمکشهای واقعی مثل دوستی، خانواده، اضطراب و مشکلات مادی هستند، بیشتر ارتباط برقرار میکنند.
نویسنده کتاب «شب گراز» درخصوص سبک نگارش داستانهای خود افزود: بیشتر داستانهای من برگرفته از دغدغههای نوجوانان است؛ نوجوانانی که دچار بحران هویت یا آسیبهای عاطفی هستند و برای انتقال این مفهوم بیشتر به سبک رئالیسم گرایش دارم؛ اما بسترهای معما و رازآلودگی را هم در کارهایم لحاظ میکنم که برای ذهن جستوجوگر نوجوان مناسب باشد.
مهیندخت حسنیزاده در پاسخ به این سؤال که «در زمان نوشتن یا موقع ایدهسازی بر تجربههای خودتان هم تکیه میکنید یا بیشتر مشاهده و تخیلتان دخیل هستند؟» نیز بیان کرد: مشاهدات عینی بهمثابه مواد اولیه برای داستان هستند و مسلما رفتار آدمها، احساساتشان، مکانها و اتفاقات واقعی (مثل تجربه دیدن گرازی در جنگل که بهسوی من خیز برداشته بود) به من الهام میدهند تا با کمک عنصر تخیل بتوانم داستان جذابی بازآفرینی کنم. این هنر نویسنده است که تجربهها را با کمک تخیل به روایتی تازه و خواندنی تبدیل کند.
او در پایان درباره مطالعه کتاب «شب گراز» و مخاطبانش گفت: این کتاب، داستانی است پر از چالش و ترس و گریز و شرارت در تقابل با روابط انسانی بیآلایش؛ بنابراین داستان برای مخطب نوجوان و حتی بررگسال مناسب و خواندنی است.
گفتنی است، رمان «شب گراز» به نویسندگی مهیندخت حسنیزاده از آثار نوجوان انتشارات قدیانی است که در ۱۶۸ صفحه و بهای ۲۰۰ هزار تومان منتشر شده است.
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