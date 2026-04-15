فراخوان جذب طلبه در حوزه علمیه آیت الله مجتهدی

به گزارش خبرنگار مهر، حوزه علمیه آیت‌الله مجتهدی سال تحصیلی ۱۴۰۵–۱۴۰۶ از میان دانش‌آموختگان مقطع دیپلم و دانشگاه در پایه یک حوزه و تحت اشراف حجت‌الاسلام استاد میرهاشم حسینی طلبه می‌پذیرد.

از افتخارات این مجتمع رتبه اول جشنواره علامه حلی و المپیاد کشوری سال‌های ۱۴۰۴–۱۴۰۵ طبق روال سالیان متوالی است.

رویکردهای تربیتی این مجتمع براساس برنامه انسان جامع و کامل حوزوی و تربیت طلبه آرمانی و از امکانات و برنامه‌ها، بهره‌مندی از حجره‌داری، استفاده از اساتید برجسته اخلاق، برگزاری اردوهای علمی، تربیتی و تفریحی برنامه‌ریزی منظم آموزشی و تربیتی‌ است.

علاقه مندان برای کسب اطلاعات بیشتر و ثبت‌نام می توانند با شماره ۰۲۱۳۳۵۶۹۷۹۷ داخلی ۳ از ساعت ۹ الی۱۲ و شماره ۰۹۳۵۷۵۲۳۶۰۴ از ساعت ۱۳ الی ۱۸ تماس گرفته و یا با سایت https://houze-mojtahedi.ir ارتباط بگیرند.