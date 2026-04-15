  1. دين، حوزه، انديشه
  2. حوزه و نهادهاي ديني
۲۶ فروردین ۱۴۰۵، ۱۶:۲۴

فراخوان جذب طلبه در حوزه علمیه آیت الله مجتهدی

حوزه علمیه آیت‌الله مجتهدی در سال تحصیلی ۱۴۰۵–۱۴۰۶ طلبه می‌پذیرد.

به گزارش خبرنگار مهر، حوزه علمیه آیت‌الله مجتهدی سال تحصیلی ۱۴۰۵–۱۴۰۶ از میان دانش‌آموختگان مقطع دیپلم و دانشگاه در پایه یک حوزه و تحت اشراف حجت‌الاسلام استاد میرهاشم حسینی طلبه می‌پذیرد.

از افتخارات این مجتمع رتبه اول جشنواره علامه حلی و المپیاد کشوری سال‌های ۱۴۰۴–۱۴۰۵ طبق روال سالیان متوالی است.

رویکردهای تربیتی این مجتمع براساس برنامه انسان جامع و کامل حوزوی و تربیت طلبه آرمانی و از امکانات و برنامه‌ها، بهره‌مندی از حجره‌داری، استفاده از اساتید برجسته اخلاق، برگزاری اردوهای علمی، تربیتی و تفریحی برنامه‌ریزی منظم آموزشی و تربیتی‌ است.

علاقه مندان برای کسب اطلاعات بیشتر و ثبت‌نام می توانند با شماره ۰۲۱۳۳۵۶۹۷۹۷ داخلی ۳ از ساعت ۹ الی۱۲ و شماره ۰۹۳۵۷۵۲۳۶۰۴ از ساعت ۱۳ الی ۱۸ تماس گرفته و یا با سایت https://houze-mojtahedi.ir ارتباط بگیرند.

کد مطلب 6801874
سیده فاطمه سادات کیایی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

