تیراندازی در مدرسه‌ ترکیه؛ ۴ نفر کشته و ۲۰ تن زخمی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رویترز، مقامات محلی ترکیه امروز چهارشنبه اعلام کردند که در حادثه تیراندازی در مدرسه‌ ای واقع در جنوب ترکیه، ۴ نفر کشته و ۲۰ نفر زخمی شدند.

مکرم اونلوئِر، فرماندار استان قهرمان‌مرعش واقع در جنوب شرقی ترکیه در این ارتباط به خبرنگاران گفت: امروز چهارشنبه، هنگامی که یک دانش‌ آموز مقطع راهنمایی در مدرسه‌ ای تیراندازی کرد، ۴ نفر کشته و ۲۰ نفر دیگر زخمی شدند.

فرماندار استان قهرمان‌مرعش در این باره اضافه کرد که یک معلم در میان کشته‌ شدگان است و افزود که تیرانداز دانش‌ آموزی بوده که از سلاح‌ های پدرش که در کوله پشتی پنهان شده بود، برای انجام این حمله استفاده کرده است.

وی افزود که تیرانداز نیز کشته شده است.