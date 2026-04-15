توقف صادرات محصولات پتروشیمی‌ برای آرامش در بازارهای داخلی

به گزارش خبرنگار مهر، نامهای با موضوع «توقف صادرات محصولات پتروشیمی به منظور تأمین نیاز بازار داخلی» منتشر شده که پیگیری خبرنگار مهر از شرکت ملی صنایع پتروشیمی حاکی از صحت این نامه است. بر اساس اعلام مسئولان، این اقدام با هدف ایجاد آرامش در بازار داخلی و جلوگیری از بروز کمبود مواد اولیه صورت گرفته است.
در این نامه که از سوی «مدیر توسعه صنایع پاییندستی پتروشیمی»، محمد متقی، خطاب به مدیران عامل مجتمعهای پتروشیمی صادر شده، آمده است:
همانگونه که مستحضرید، نظر به اینکه در شرایط فعلی و آسیبهای ناشی از جنگ و حملات دشمن آمریکایی – صهیونی علیه کشور، حمایت از صنایع و مصرفکنندگان داخلی، اهمیت و حساسیت بسیار زیادی دارد، بر اساس مصوبه اخیر شرایط اضطراری شعام، با وجود افزایش قابل توجه قیمتهای جهانی تا کنون، قیمتهای فروش داخلی فرآوردههای نفتی، پالایشی و پتروشیمی معادل قیمتهای بینالمللی قبل از تاریخ ۹ اسفند 1404 تثبیت شده است.
با عنایت به عدم مدیریت بخش تقاضا و خروج کالا به صورت مستقیم و غیرمستقیم به صورت قاچاق از کشور، لازم است در راستای مدیریت صادرات محصولات پتروشیمی و به منظور جلوگیری از بروز کمبود مواد اولیه مورد نیاز زنجیره صنایع پاییندستی در داخل مقتضی است مقرر فرمایید ضمن توقف صادرات محصولات آن شرکت، نسبت به بازگرداندن محمولههای صادراتی موجود که کوتاژ برای آنها صادر نشده، به داخل کشور اقدام لازم به عمل آید.
ضمناً دستور فرمایید اعلام هزینهکرد مترتبه در خصوص بازگشت محمولههای فوقالذکر توسط آن شرکت، به فوریت به این مدیریت ارسال گردد تا امکان اصلاح قیمتهای داخلی به صورت متناسب بررسی شود.
گفتنی است شرکت ملی صنایع پتروشیمی اعلام کرده اجرای این دستور تا اطلاع ثانوی ادامه خواهد داشت و هدف اصلی آن جلوگیری از التهاب بازار و تأمین کامل نیاز صنایع داخلی است.
نظر شما