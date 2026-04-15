به گزارش خبرگزاری مهر، اکبر رضایی، معاون حج و عمره سازمان حج و زیارت گفت: هماکنون ۲۳۱ کاروان روی سامانه حج من به نشانی my.haj.ir قرار دارد و بیش از ۱۳ هزار و ۵۰۰ نفر از متقاضیان حج تمتع در آن نامنویسی کردهاند.
رضایی از متقاضیان تشرف به حج ۱۴۰۵ خواست نسبت به ثبت نام در کاروان ها اقدام کنند تا در صورت فراهم شدن سایر شرایط اقدامات تشرف زائران انجام شود. اعزام کاروانهای زمینی زائران ایرانی به عتبات عالیات همچنان ادامه دارد.
اطلاعات بیش از ۱۰۰ کاروان روی سامانه عتبات قرار گرفته و متقاضیان میتوانند با مراجعه به وبگاه عتبات عالیات به نشانی atabatorg.haj.ir برای این سفر زیارتی ثبتنام کنند.
