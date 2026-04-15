پزشکیان: حمله به جامعه سلامت، نشانه ناتوانی دشمن در برابر ملت است

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود پزشکیان در ادامه بازدیدها و نظارت‌های ستادی از دستگاه‌های اجرایی با حضور در جمعیت هلال‌احمر از اقدامات و قدردانی از خدمت‌رسانی آنان به آسیب‌دیدگان جنگ، عملکرد این مجموعه جنگ ۴۰ روزه را در سطح کشور استثنایی خواند و تأکید کرد: تلاش‌های شبانه‌روزی و ایثارگرانه شما، جلوه‌ای روشن از روح بلند انسانی و مسئولیت‌پذیری اجتماعی است که توانسته در بزنگاه‌های حساس، امید و آرامش را به جامعه بازگرداند.

وی با اشاره به تقویت همبستگی ملی در مواجهه با بحران‌ها افزود: آنچه در این مقطع شکل گرفت، نمادی از اتحاد مردم، رزمندگان و نیروهای مسلح، مجموعه دولت و حتی همراهی کشورهای دوست منطقه بود که در کنار یکدیگر، تصویری مقتدر از ایران به نمایش گذاشت. این همدلی و انسجام، بسیاری از تحلیل‌ها و پیش‌بینی‌های بدخواهان را با شکست مواجه کرد.

رئیس‌جمهوری با انتقاد از اقدامات مغایر با قوانین بین‌المللی آمریکا و رژیم اسرائیل در هدف قرار دادن زیرساخت‌های غیرنظامی، از جمله مراکز درمانی، آموزشی و امدادی، تصریح کرد: حمله به بیمارستان‌ها، مدارس، آمبولانس‌ها و نیروهای امدادی نه‌تنها با هیچ‌یک از اصول انسانی و حقوق بین‌الملل سازگار نیست، بلکه نشانه‌ای از ناتوانی و استیصال در برابر اراده ملت‌هاست.

پزشکیان با تأکید بر جایگاه انسان‌دوستی در فعالیت‌های هلال‌احمر، گفت: در چنین صحنه‌هایی، تفاوت‌های قومی، زبانی و مذهبی رنگ می‌بازد و آنچه باقی می‌ماند، جوهره انسانیت است. هر انسانی که رنج دیگری را می‌بیند، خود را موظف به یاری می‌داند و این همان روحی است که در میان شما امدادگران به‌خوبی متجلی است.

وی با قدردانی از حضور داوطلبانه نیروهای امداد و نجات، ادامه داد: خدمات شما در رسیدگی به آسیب‌دیدگان جنگ، جلوه‌ای از فداکاری و گذشت است که با هیچ زبانی قابل توصیف نیست. این ایثارگری‌ها سرمایه‌ای اجتماعی و معنوی برای کشور محسوب می‌شود.

پزشکیان همچنین از همراهی و حمایت کشورهای دوست از جمله چین، روسیه، ترکیه، آذربایجان، عراق و سایر کشورها قدردانی کرد و این همکاری‌ها را نشانه‌ای از همبستگی انسانی در برابر بحران‌ها دانست.

رئیس‌جمهوری با تأکید بر آمادگی کامل دولت برای پشتیبانی از فعالیت‌های هلال‌احمر، اظهار کرد: ما خود را در کنار شما می‌دانیم و از هیچ تلاشی برای تقویت این مجموعه دریغ نخواهیم کرد. آنچه شما انجام می‌دهید، خدمت به انسانیت است و بی‌تردید نزد خداوند و وجدان‌های بیدار جهانی ارزشمند و ماندگار خواهد بود.