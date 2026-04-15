  1. بین الملل
  2. آمریکای شمالی
۲۶ فروردین ۱۴۰۵، ۱۹:۴۶

استیضاح فرمانده پنتاگون به اتهام «جنگ غیرقانونی علیه ایران»

تعدادی از اعضای مجلس نمایندگان آمریکا، طرحی ۵ ماده‌ای را برای استیضاح وزیر جنگ این کشور به اتهام جنگ غیرقانونی علیه ایران ارائه می‌کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبگاه هیل، دموکرات‌های مجلس نمایندگان آمریکا امروز چهارشنبه ۵ ماه مرتبط با استیضاح علیه پیت هگست وزیر جنگ این کشور را ارائه خواهند کرد.

بر اساس اعلام این وبگاه، اتهام مطرح علیه وزیر جنگ آمریکا، ارتکاب جنایات جنگی در ارتباط با تجاوز علیه ایران، سوء استفاده از قدرت و سوء مدیریت وزارت دفاع (DOD) اعلام شده است.

وبگاه آکسیوس پس از دستیابی به نسخه‌ ای از این استیضاح، گزارش داد که یاسمین انصاری (نماینده ایالت آریزونا)، اولین دموکرات در کنگره است که طرح ۵ ماده ای استیضاح را ارائه خواهد کرد. ۸ نماینده دموکرات از این قطعنامه حمایت می‌کنند که عبارتند از: استیو کوهن (از ایالت تنسی)، جاسمین کراکت (از ایالت تگزاس)، نایکما ویلیامز (از ایالت جورجیا)، سارا مک‌براید (از ایالت دلتا)، بریتانی پترسن (از ایالت کلرادو)، دینا تیتوس (از ایالت نوادا)، دیو مین (از ایالت کالیفرنیا) و شری تاندار (از ایالت میشیگان).

اسمین انصاری نماینده ایالت آریزونا، هفته گذشته اعلام کرد که در حال ارائه بندهای استیضاح است، که هرچند ممکن است در مجلس تحت کنترل جمهوری‌ خواهان به جایی نرسد، اما نشان‌ دهنده تشدید گسترده فشار سیاسی بر دولت ترامپ است.

نماینده ایالت آریزونا، وزیر جنگ آمریکا را به «همدستی» در «جنگ ویرانگر و غیرقانونی» رئیس جمهور ترامپ علیه ایران متهم کرد.

این طرح در ادامه، وزیر مذکور را به جنایات جنگی با هدف قرار دادن غیرنظامیان و نقض قوانین درگیری مسلحانه و به دنبال آن سوء مدیریت اطلاعات حساس متهم می‌کند.

گفتنی است که در ماه های پیش، بازرس کل وزارت جنگ آمریکا اعلام کرده بود به این نتیجه رسیده است که «پیت هگست» وزیر جنگ، زمانی که از پیام‌رسان «سیگنال» برای تبادل پیام های حاوی اطلاعات حساس درباره حمله ای نظامی علیه ارتش یمن استفاده کرد، نظامیان آمریکایی و مأموریت آنان را در معرض خطر قرار داد.

کد مطلب 6802024

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۲۱:۴۴ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۶
      0 0
      پاسخ
      این هم نقشه ترامپ که میخواهد کاسه کوزه ها را سر این وزیر جنگ جوان خام بی تجربه اش بشکند در حالیکه این هیچکاره است تمام غلطها خیانتها جنایتها را خود شرورش با نتانیابوی سگیونیست کرده حالا هم به خیال خودش زرنگ بازی درمیاره جلوی خیتکاری خودش را بگیره و ماجرای خروج از جنگ را بدون رسوایی بیشتر صحنه گردانی و بازی بکند احمق ترین پریزدنت امریکایی
    • منصور IR ۲۲:۲۴ - ۱۴۰۵/۰۱/۲۶
      0 0
      پاسخ
      اگر دو نفر پیدا بشه برای رضای خداوند قانون اساسی جامع برای ملت امریکا بنویسد ثواب کرده است...در قانون اساسی امریکا هیچ طرحی به سرانجام نمی رسد.

    پربازدیدها

    پربحث‌ها