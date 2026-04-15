شکوفایی استعدادهای هنری در سمنان؛ جشنواره «فردا» میزبان ۷۰۰نوجوان خلاق

به گزارش خبرنگار مهر، محمد کرمانی عصر چهارشنبه در جمع خبرنگاران در آموزش و پرورش استان سمنان از برگزاری مرحله استانی چهل‌وچهارمین جشنواره فرهنگی‌هنری «فردا» در بخش هنرهای دستی و تجسمی با حضور آثار برگزیده شهرستان‌های استان خبر داد.

وی با اشاره به رویکرد تربیتی جشنواره اظهار کرد: جشنواره فرهنگی‌هنری فردا با هدف تحقق‌بخشی به اهداف سند تحول بنیادین و تقویت تربیت هنری و زیبایی‌شناختی دانش‌آموزان برگزار می‌شود و معاونت پرورشی و فرهنگی استان تلاش کرده است فضایی برای شکوفایی استعدادهای هنری دانش‌آموزان ایجاد کند.

معاون پرورشی و فرهنگی آموزش و پرورش استان سمنان ادامه داد: در این دوره از رقابت‌ها که به مدت شش روز برگزار شد، دانش‌آموزان در ۴۰ رشته هنرهای دستی و تجسمی از جمله نقاشی، طراحی، صنایع‌دستی بومی، انواع خوشنویسی، مجسمه‌سازی و دیگر رشته‌ها شرکت کردند و بیش از ۷۰۰ دانش‌آموز مقطع متوسطه در این بخش به رقابت پرداختند.

کرمانی ادامه داد: آثار برگزیده مقطع متوسطه دوم به مرحله کشوری جشنواره راه پیدا می‌کنند و نتایج نهایی پس از پایان داوری‌ها اعلام خواهد شد.

وی از ادامه مراحل سایر بخش‌های جشنواره خبر داد و گفت: رشته های دیگر جشنواره شامل هنرهای نمایشی، هنرهای آوایی، ادبی و نیز رشته‌های رسانه و فضای مجازی در حال برگزاری است.