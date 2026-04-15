به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام سید احمدرضا شاهرخی عصر امروز چهارشنبه در دیدار با جمعی از پیشکسوتان ایثار، جهاد، روحانیت، بزرگان طوایف، اعضای شورای تأمین و مسئولان محلی شهرستان پلدختر ضمن تقدیر از حضور پیشکسوتان و مسئولان محلی، با اشاره به پیشینه تاریخی شهرستان پلدختر، اظهار داشت: نام پلدختر همواره یادآور شهری مقاوم با مردان و زنانی دلیر است؛ شهری که در دوران دفاع مقدس زیر شدیدترین بمبارانهای دشمنان مقاومت کرد و برگهای زرینی از تاریخ پرافتخار استان لرستان را رقم زد.
پیشکسوتان ایثار و جهاد الگوی ارزشمندی برای نسل امروز هستند
وی با تأکید بر نقشبرجسته طوایف، عشایر، روحانیت و سادات در ایجاد امنیت و ثبات پایدار در منطقه، افزود: پیوند مستحکم بین مردم، بزرگان، روحانیت و سادات در این منطقه میراث معنوی ارزشمندی است که سبب کاهش آسیبهای اجتماعی و حلوفصل اختلافات با کمترین حاشیه و هزینه میشد. این نوع سرمایه اجتماعی با هیچ سرمایهگذاری مادی به دست نمیآید و باید حفظ و تقویت شود.
نماینده ولیفقیه در لرستان با استناد به آیات قرآن کریم، خودخواهیها و فزونطلبیها را ریشه بسیاری از آسیبها دانست و تصریح کرد: راه رسیدن به جامعه صالح، مقابله با هوای نفس و ترجیح منافع جمعی بر منفعتطلبی فردی است؛ همان مسیری که شهدا، جانبازان و پیشکسوتان ایثار و جهاد پیمودند.
حجتالاسلام شاهرخی در ادامه با ذکر نمونههایی از اخلاص و وظیفهمحوری نیروهای جهادی در دوران دفاع مقدس و پس از آن، ادامه داد: پیشکسوتان ایثار و جهاد با عملکرد مؤمنانه و مسئولانه خود الگوی ارزشمندی برای نسل امروز هستند و اخلاص شهدا سرمایهای است که تا ابد در این کشور جاری خواهد بود.
لزوم همدلی و همافزایی در شرایط حساس کنونی
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به لزوم وحدت، همدلی و همافزایی در شرایط حساس کنونی، گفت: مسئولان و خدمتگزاران مردم باید با هماهنگی کامل و توجه مستمر به تهدیدات دشمن، مسیر پیشرفت و دستیابی به قلههای مورد اشاره امام راحل را با جدیت دنبال کنند. تمرکز بر هدف واحد و بهرهگیری از نصرت الهی رمز موفقیت ملت ایران بوده است.
حجتالاسلام شاهرخی همچنین با اشاره به تجربههای دفاعی و امنیتی کشور طی سالهای گذشته، تصریح کرد: بیداری و هوشیاری رهبران الهی و تلاش نیروهای مسلح، بسیج، سپاه، ارتش، نیروی انتظامی و مردم باعث تقویت بازدارندگی دفاعی کشور شده است و این مسیر باید با انسجام و همدلی ادامه یابد.
وی با بیان اینکه هدف از برگزاری نشست، بهرهگیری از خرد جمعی و دیدگاههای نخبگان و پیشکسوتان بوده است، افزود: امید است با استفاده از تجربیات ارزشمند شما پیشکسوتان و خدمتگزاران دلسوز، بتوانیم در مسیر خدمت به مردم و حفظ ارزشهای اسلامی گامهای مؤثرتری برداریم.
