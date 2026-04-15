۲۶ فروردین ۱۴۰۵، ۲۲:۰۳

پیش‌کسوتان ایثار و جهاد الگوی ارزشمندی برای نسل امروز هستند

خرم‌آباد - نماینده ولی‌فقیه در لرستان، تأکید کرد: پیش‌کسوتان ایثار و جهاد با عملکرد مؤمنانه و مسئولانه خود الگوی ارزشمندی برای نسل امروز هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید احمدرضا شاهرخی عصر امروز چهارشنبه در دیدار با جمعی از پیش‌کسوتان ایثار، جهاد، روحانیت، بزرگان طوایف، اعضای شورای تأمین و مسئولان محلی شهرستان پلدختر ضمن تقدیر از حضور پیش‌کسوتان و مسئولان محلی، با اشاره به پیشینه تاریخی شهرستان پلدختر، اظهار داشت: نام پلدختر همواره یادآور شهری مقاوم با مردان و زنانی دلیر است؛ شهری که در دوران دفاع مقدس زیر شدیدترین بمباران‌های دشمنان مقاومت کرد و برگ‌های زرینی از تاریخ پرافتخار استان لرستان را رقم زد.

وی با تأکید بر نقش‌برجسته طوایف، عشایر، روحانیت و سادات در ایجاد امنیت و ثبات پایدار در منطقه، افزود: پیوند مستحکم بین مردم، بزرگان، روحانیت و سادات در این منطقه میراث معنوی ارزشمندی است که سبب کاهش آسیب‌های اجتماعی و حل‌وفصل اختلافات با کمترین حاشیه و هزینه می‌شد. این نوع سرمایه اجتماعی با هیچ سرمایه‌گذاری مادی به دست نمی‌آید و باید حفظ و تقویت شود.

نماینده ولی‌فقیه در لرستان با استناد به آیات قرآن کریم، خودخواهی‌ها و فزون‌طلبی‌ها را ریشه بسیاری از آسیب‌ها دانست و تصریح کرد: راه رسیدن به جامعه صالح، مقابله با هوای نفس و ترجیح منافع جمعی بر منفعت‌طلبی فردی است؛ همان مسیری که شهدا، جانبازان و پیش‌کسوتان ایثار و جهاد پیمودند.

حجت‌الاسلام شاهرخی در ادامه با ذکر نمونه‌هایی از اخلاص و وظیفه‌محوری نیروهای جهادی در دوران دفاع مقدس و پس از آن، ادامه داد: پیش‌کسوتان ایثار و جهاد با عملکرد مؤمنانه و مسئولانه خود الگوی ارزشمندی برای نسل امروز هستند و اخلاص شهدا سرمایه‌ای است که تا ابد در این کشور جاری خواهد بود.

لزوم همدلی و هم‌افزایی در شرایط حساس کنونی

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به لزوم وحدت، همدلی و هم‌افزایی در شرایط حساس کنونی، گفت: مسئولان و خدمتگزاران مردم باید با هماهنگی کامل و توجه مستمر به تهدیدات دشمن، مسیر پیشرفت و دستیابی به قله‌های مورد اشاره امام راحل را با جدیت دنبال کنند. تمرکز بر هدف واحد و بهره‌گیری از نصرت الهی رمز موفقیت ملت ایران بوده است.

حجت‌الاسلام شاهرخی همچنین با اشاره به تجربه‌های دفاعی و امنیتی کشور طی سال‌های گذشته، تصریح کرد: بیداری و هوشیاری رهبران الهی و تلاش نیروهای مسلح، بسیج، سپاه، ارتش، نیروی انتظامی و مردم باعث تقویت بازدارندگی دفاعی کشور شده است و این مسیر باید با انسجام و همدلی ادامه یابد.

وی با بیان اینکه هدف از برگزاری نشست، بهره‌گیری از خرد جمعی و دیدگاه‌های نخبگان و پیش‌کسوتان بوده است، افزود: امید است با استفاده از تجربیات ارزشمند شما پیش‌کسوتان و خدمتگزاران دلسوز، بتوانیم در مسیر خدمت به مردم و حفظ ارزش‌های اسلامی گام‌های مؤثرتری برداریم.

کد مطلب 6802072

