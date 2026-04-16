معاون فرماندار عسلویه: وحدت ملی و ایمان رمز عبور از جنگ است

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم حسینی چهارشنبه شب در جمع پرشور مردم انقلابی شهر چاه‌مبارک با بازخوانی تاریخ معاصر ایران، ریشه ناکامی نهضت‌های پیشین مانند مشروطیت را در دو عامل نفوذ استعمار و فقدان رهبری واحد دانست و تاکید کرد: آرزوی دیرینه ملت ایران برای رسیدن به حاکمیت قانون و نفی استبداد، در نهضت مشروطیت جوانه زد؛ اما چرا آن نهضت با تمام مجاهدت‌های علما و توده‌های مردم، به فرجام مطلوب نرسید و در نهایت به چکمه‌های استبداد رضاخانی ختم شد؟ پاسخ در دو واژه نفوذ استعمار و فقدان رهبری واحد و الهی است.

وی گفت: انقلاب اسلامی به رهبری امام خمینی (ره) با خشکاندن ریشه استبداد داخلی و استعمار خارجی، دو گوهر استقلال و آزادی را در قالب جمهوری اسلامی به ملت هدیه داد.

معاون سیاسی فرمانداری عسلویه با اشاره به ماهیت دشمنی استکبار جهانی تصریح کرد: دشمنی آن‌ها نه بر سر مسائل هسته‌ای، بلکه با اصل استقلال ماست. دشمن که روزی با جنگ هشت‌ ساله به دنبال نابودی نظام بود، امروز به جنگ ترکیبی و تمام‌ عیار آمریکایی-صهیونیستی روی آورده است که در آن اقتصاد، فرهنگ، رسانه، امنیت و روان جامعه هدف قرار می‌گیرد.

حسینی با گرامیداشت یاد و خاطره رهبر شهید انقلاب، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، خاطرنشان کرد: دشمن گمان می‌کرد با حذف فیزیکی استوانه‌های نظام، ایران مقتدر فرو می‌ریزد؛ اما غافل از آنکه امروز این پرچم با هدایت خلف صالح ایشان، حضرت آیت‌الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای، با صلابت‌تر از پیش در اهتزاز است.

وی با محکوم کردن جنایات اخیر آمریکا و رژیم صهیونیستی در به شهادت رساندن دانش‌آموزان و فرهنگیان، این اقدامات را نشانه عجز دشمن در برابر نسل نوپای انقلاب برشمرد.

حسینی با یادآوری سرنوشت دکتر مصدق و کودتای ننگین ۲۸ مرداد و سایر تجربه های اعتماد به آمریکا، بر غیرقابل اعتماد بودن آمریکا تاکید کرد و گفت: آن‌ها پشت میز مذاکره همان لبخندی را می‌زنند که پشت ماشه ترور می‌زنند.

وی گفت:هدف آن‌ها حل مسئله نیست، بلکه استقلال و تجزیه ایران قوی است و قطعاً راه پیروزی ایران ، همان فرمول پیروزی انقلاب ۵۷ است، وحدت ملی حول محور ولایت و ایمان به نصرت الهی. خون شهدای ما، تضمین‌کننده بقای این نظام مردمی است و ما تا آخرین قطره خون، بر سر عهد و پیمانمان با امام و شهدا ایستاده‌ایم.