۲۶ فروردین ۱۴۰۵، ۱۹:۲۳

اعزام تیم ملی بسکتبال سه به سه مردان با سرمربی کرمانی به مسابقات آسیا

اعزام تیم ملی بسکتبال سه به سه مردان با سرمربی کرمانی به مسابقات آسیا

کرمان- تیم ملی بسکتبال سه به سه مردان ایران با حضور محمد سیستانی سرمربی کرمانی تیم ملی به مسابقات ساحلی آسیا اعزام شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی بسکتبال سه به سه مردان ایران جهت حضور در بازی‌های ساحلی آسیا ۲۰۲۶ به کشور چین اعزام شده است.

این تیم با هدایت محمد سیستانی سرمربی کرمانی در چین مهیای انجام بازی‌های خود می‌شوند و امیر حسین یازرلو، سید محمد غفاری، پیتر گیرگوریان و محمدمهدی رحیمی چهار ملی‌پوش کشورمان هستند که زیر نظر محمد سیستانی در این مسابقات به رقابت خواهند پرداخت.

سیستانی پیش از این سابقه سرمربی‌گری تیم بسکتبال مس کرمان را نیز در کارنامه داشته است.

بازی‌های آسیایی ساحلی از ۲۲ تا ۳۰ آوریل ۲۰۲۶ _دوم اردیبهشت تا دهم اردیبهشت ۱۴۰۵ در سانیا چین برگزار خواهد شد و تیم ملی بسکتبال سه به سه آقایان ایران در مرحله مقدماتی با تیم‌های چین، فلیپین و ماکائو هم‌ گروه است.

