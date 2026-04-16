به گزارش خبرگزاری مهر، امیر سرتیپ اکرمی‌نیا سخنگوی ارتش در گفتگوی تلویزیونی گفت: امسال با شرایط ویژه‌ای مواجه هستیم. یگان‌های ارتش در حالت آماده‌باش هستند. آتش‌بس فعلی برای ما تفاوت چندانی با شرایط جنگی ندارد؛ به همین دلیل امکان برگزاری مراسم رژه مانند سال‌های گذشته در شهرها وجود ندارد. به جای آن، تلاش کرده‌ایم برنامه‌های فرهنگی مختلفی در شهرها و پادگان‌های ارتش برگزار کنیم.

وی افزود: از جمله برنامه‌های ما حضور پررنگ‌تر کارکنان و فرماندهان ارتش در مراسم نماز جمعه فردا و سخنرانی فرماندهان پیش از خطبه‌های نماز است. همچنین، رژه موتوری دژبان ارتش در میادین شهر تهران برگزار خواهد شد.

امیر سرتیپ اکرمی‌نیا بیان کرد: در این ایام، حضور فرماندهان در تجمعات شبانه مردم در میادین شهرها پررنگ‌تر خواهد بود و در بسیاری از این میادین فرماندهان درباره دستاوردهای نیروهای مسلح سخنرانی خواهند کرد.

سخنگوی ارتش جمهوری اسلامی ایران با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای جنگ چهل‌روزه، اظهار داشت: خیلی در واقع جا دارد که ما یاد کنیم از شهدای گرانقدر این جنگ چهل‌روزه و مخصوصاً اجازه بدهید من به طور ویژه یاد کنم از شهدایی که در عملیات مقابله با نفوذ آمریکا در جنوب اصفهان به شهادت رسیدند.

سخنگوی ارتش افزود: ما در آنجا چهار نفر شهید تقدیم کردیم؛ شهید سرتیپ دوم مسعود زارع، استاد و فرمانده دانشکده پدافند نیروی زمینی ارتش، در آن عملیات شجاعانه وارد شدند، چون دستور امیر فرماندهی کل ارتش جمهوری اسلامی ایران هم بود که اگر تجاوز زمینی به کشور صورت بگیرد، حتماً باید با جدیت برخورد بشود و ایشان تأکید کرده بودند که حتی یک نفر از متجاوزین نباید زنده بمانند.

امیر اکرمی نیا با اشاره به جزئیات این رویداد تصریح کرد: در شانزدهم فروردین، همانطور که شما در اخبار هم ملاحظه فرمودید، یک نفوذی از طرف آمریکایی‌ها صورت گرفت. خبر آن را سازمان حفاظت اطلاعات ارتش اطلاع دادند و این شهید زارع با گروهی از همرزمان خودشان بلافاصله در صحنه حاضر شدند. با شجاعت تمام با موشک دوش‌پرتاب، هواپیمای ۱۳۰ آمریکایی را مورد اصابت قرار دادند و باعث شدند که مأموریت آمریکایی‌ها متوقف شد، با شکست انجامید و آمریکایی‌ها در واقع مجبور به فرار از صحنه شدند.

سخنگوی ارتش در پایان بار دیگر بر ایستادگی جانانه نیروهای مسلح در برابر هرگونه تجاوز بیگانه تأکید کرد و گفت که روحیه شهادت‌طلبی و آمادگی رزمی ارتش، اجازه هیچ تعرضی را به خاک میهن نخواهد داد.