اولین تصاویر و اسامی شهدای حادثه تروریستی سراوان

به گزارش خبرگزاری مهر، اسامی و تصاویر شهدای حادثه تروریستی صبح پنجشنبه حمله به گشت انتظامی در شهر سراوان به شرح زیر است.
اسامی شهدا: ۱. شهید محمدرضا شاقوزائی ۲. شهید احمد شیخی ۳. شهید مهدی نصیری سده
سراوان - مرکز اطلاع رسانی پلیس سیستان و بلوچستان اسامی و تصاویر شهدای حادثه تروریستی امروز سراوان را منتشر کرد.
