۲۷ فروردین ۱۴۰۵، ۱۱:۴۹

اولین تصاویر و اسامی شهدای حادثه تروریستی سراوان

سراوان - مرکز اطلاع رسانی پلیس سیستان و بلوچستان اسامی و تصاویر شهدای حادثه تروریستی امروز سراوان را منتشر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، اسامی و تصاویر شهدای حادثه تروریستی صبح پنجشنبه حمله به گشت انتظامی در شهر سراوان به شرح زیر است.

اسامی شهدا: ۱. شهید محمدرضا شاقوزائی ۲. شهید احمد شیخی ۳. شهید مهدی نصیری سده

