مجید کوهی در گفتگو با خبرنگار مهر با تشریح آخرین وضعیت بارش‌ها در استان اردبیل اظهار کرد: بر اساس اطلاعات ثبت شده در ایستگاه های هواشناسی استان اردبیل میانگین بارش استان طی ۷ ماه سپری شده از سال آبی و تا پایان فروردین ۱۴۰۵ برابر با ۲۰۴ میلی متر بوده است که این میزان بارش در مقایسه با دوره بلندمدت تغییر محسوسی نداشته اما نسبت به سال آبی گذشته افزایش ۲۶ درصدی را نشان می‌دهد.

وی افزود: در میان شهرستان‌های استان، تنها شهرستان‌های خلخال و سرعین به ترتیب با ۳۶ و ۱۹ درصد افزایش بارش نسبت به بلندمدت داشته اند، در حالیکه در سایر شهرستان ها با کاهش بارش مواجه بوده ایم، به‌گونه‌ای که میزان کاهش در اصلاندوز ۲۳ درصد، در پارس‌آباد و نمین ۱۶ درصد و در سایر شهرستان‌ها بین ۵ تا ۱۰ درصد بوده است.

مدیرکل هواشناسی استان درباره وضعیت دمایی نیز گفت: متوسط دمای استان در هفت ماه گذشته ۶.۹ درجه سلسیوس بوده که نسبت به شرایط نرمال افزایش ۱.۹ درجه‌ای را نشان می‌دهد. بیشترین افزایش دما در شهرستان سرعین با ۲.۹ درجه سلسیوس ثبت شده و در دیگر شهرستان‌ها افزایش دما بین ۱.۵ تا ۲ درجه سلسیوس بوده است.

کوهی با اشاره به آخرین داده‌های پیش‌بینی فصلی ادامه داد: نقشه‌های پیش‌بینی نشان می‌دهد که طی سه ماه آینده بارش‌ها در محدوده نرمال یا نزدیک به نرمال قرار خواهد داشت.

مدیرکل هواشناسی استان با تأکید بر لزوم مدیریت مصرف آب گفت: با توجه به اینکه استان اردبیل طی چند سال آبی اخیر با کاهش بارش و بروز خشکسالی مواجه بوده است، لذا بارش‌های اخیر جبران کننده خشکسالی سال های گذشته نبوده، بنابراین همچنان رعایت الگوی صحیح مصرف و مدیریت منابع آبی ضروری می باشد.