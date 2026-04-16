به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود پزشکیان، در جریان بازدید ستادی و نظارتی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و در نشستی با وزیر، معاونان و مدیران ارشد این وزارتخانه، با اشاره به شرایط آتشبس پس از جنگ ۴۰روزه آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه کشورمان ، بر نقش تعیینکننده مردم در مدیریت این مقطع حساس و ضرورت تقویت روایتسازی و بیان واقعیات جنگ با استفاده از شیوه های بدیع هنری تأکید کرد.
رئیسجمهور در این نشست با قدردانی از تلاشهای مجموعه مدیریتی کشور اظهار داشت: در روند این جنگ، قدرتهایی با ادعا و هیمنه گسترده، در برابر ملت ایران قرار گرفتند، اما ایستادگی مردم موجب شد این جریانها ناگزیر به عقبنشینی شوند و این امر دستاوردی مهم و راهبردی برای کشور به شمار میرود.
پزشکیان افزود: در عین حال، مدیریت شرایط بهگونهای بود که مردم در زندگی روزمره خود احساس ملموسی از جنگ نداشتند؛ موضوعی که در مقایسه با تجارب جهانی، نشاندهنده کارآمدی ساختارهای مدیریتی کشور است.
رئیس جمهور با تأکید بر نقش مدیران و دستگاههای اجرایی در این روند تصریح کرد: این سطح از ثبات، حاصل تلاش هماهنگ دستگاههای اجرایی و پشتیبانی مؤثر در پشت صحنه است و نشان میدهد حتی در شرایطی که نیروهای مسلح با اقتدار در میدان حضور دارند، بدون شکلگیری یک پشتیبانی منسجم، دستیابی به چنین نتیجهای ممکن نیست.
پزشکیان همچنین نقش مردم را در این میان تعیینکننده دانست و گفت: مردم با حضور آگاهانه خود، تمامی سناریوهای طراحیشده برای ایجاد بیثباتی را خنثی کردند و برخلاف محاسبات دشمن، انسجام ملی را تقویت کردند.
رئیسجمهور با اشاره به اقدامات غیر قانونی و خارج از عرف متجاوزان در طول جنگ خاطرنشان کرد: در شرایطی که دشمن به مرحلهای از استیصال رسیده بود، به اقداماتی متوسل شد که نهتنها از منظر حقوقی و بینالمللی، بلکه از حیث انسانی نیز مردود است؛ از جمله هدف قرار دادن زیرساختهای حیاتی، مراکز خدماتی، مدارس و مراکز درمانی که نقض آشکار اصول حقوق بشری و قواعد جنگ محسوب میشود.
پزشکیان افزود: برخی تصور میکردند با تشدید تهدیدها، مردم ایران از صحنه خارج خواهند شد، اما در عمل شاهد حضور پررنگتر مردم و افزایش سطح مسئولیتپذیری اجتماعی بودیم؛ بهگونهای که حتی در مواجهه با تهدید علیه زیرساختهایی مانند نیروگاهها، کارکنان و متخصصان با احساس تعهد مضاعف در محل حاضر شدند و این امر نشاندهنده عمق باور و سرمایه اجتماعی کشور است.
رئیس جمهور با اشاره به مدیریت اقتصادی کشور در دوران جنگ تصریح کرد: در حالی که کشور بهطور همزمان با جنگ، تحریم و فشارهای اقتصادی مواجه بود، مردم عملاً با کمبودهای محسوس روبهرو نشدند؛ این موضوع حاصل تصمیمگیریهای دقیق در دولت و حمایتهای مقام معظم رهبری در جهت مدیریت عرضه کالاهای اساسی بود.
پزشکیان تأکید کرد: در صورت تداوم روندهای گذشته، کشور با مشکلاتی نظیر کمبود کالا، احتکار و نارضایتی اجتماعی مواجه میشد، اما با اصلاح سیاستها، بسیاری از بسترهای رانت از جمله کماظهاری، بیشاظهاری و امضاهای طلایی حذف شد.
رئیسجمهور در ادامه، ایجاد وحدت و انسجام را مهمترین رکن مدیریت در شرایط جنگ دانست و افزود: دستیابی به نگاه مشترک میان مسئولان، بهویژه در حوزههای اقتصادی، فرآیندی زمانبر اما ضروری است که تحقق آن نقش تعیینکنندهای در عبور از بحرانها دارد.
رئیس جمهور با اشاره به تداوم فعالیت دستگاههای اجرایی علیرغم خسارات ناشی از جنگ، این وضعیت را نشانهای از همدلی و وفاق ملی دانست و گفت: حضور مردم در صحنه، سرمایهای ارزشمند است که باید در مسیر بازسازی و پیشرفت کشور بهکار گرفته شود.
پزشکیان با تأکید بر ضرورت مشارکت عمومی افزود: امروز بهترین فرصت برای تقویت رویکردهای محلهمحور و مسجدمحور فراهم شده است و با سازماندهی صحیح این ظرفیتها، میتوان روند بازسازی و توسعه را با سرعت بیشتری دنبال کرد.
رئیسجمهور همچنین با اشاره به نمونههای موفق مشارکت مردمی در ساخت مدارس و مراکز بهداشتی اظهار داشت: این تجربهها نشان میدهد که با اتکا به توان مردم، میتوان بسیاری از مشکلات را با سرعت و کیفیت بالاتر حل کرد.
پزشکیان در ادامه، بر ضرورت تقویت روایتسازی در حوزه فرهنگ در بیان واقعیتها و صحنه های بینظیر خلق شده در مقاومت چهل روزه ملت ایران تأکید کرد و گفت: در این دوران ، تبیین دقیق دستاوردها و واقعیتها اهمیت دوچندان دارد و لازم است با بهرهگیری از روشهای متنوع و خلاقانه، روایتهای مؤثر تولید شود تا دستاوردهای ملی بهدرستی انعکاس یابد.
رئیسجمهور با قدردانی از تلاشهای مدیران و فعالان حوزه فرهنگ و هنر، تصریح کرد: با تداوم همدلی، انسجام و بهرهگیری از ظرفیتهای مردمی، میتوان بر تمامی چالشهای پیشرو غلبه کرد و دولت نیز در مسیر خدمترسانی به مردم، با تمام توان در میدان خواهد بود.
