به گزارش خبرگزاری مهر، با دستور آیتالله سعیدی تولیت حرم مطهر بانوی کرامت، رواق تاریخی «بالاسر» واقع در جوار ضریح مطهر بانوی کرامت، به رواق «شهید امام خامنهای» تغییر نام یافت.
رواق بالاسر که از زیباترین رواقهای آستان و از دیرباز محل تشکیل مجالس عمومی و اقامه نماز جماعت بوده است، در دوران صفویه بهعنوان میهمانسرای آستانه شمرده میشد و در عهد قاجاریه تجدید بنا گردید و بهعنوان بزرگترین مکان سرپوشیده از اماکن متبرکه آستان مقدس شناخته میشود.
این رواق از سمت قبله با مسجد شهید مطهری، از سمت راست قبله با فاصلهای کوتاه از مسجد اعظم و از سمت چپ با روضه منوره ضریح مطهر حضرت فاطمه معصومه(س) محدود است.
رواق بالاسر (شهید امام خامنهای) مدفن دهها تن از مراجع عظام تقلید، علما و شهدای والامقام شیعه است.
از جمله شخصیتهای مدفون در این مکان مقدس میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
آیتاللهالعظمی حسینعلی منتظری، آیتاللهالعظمی محمدتقی بهجت، علامه سید محمدحسین طباطبایی، آیتاللهالعظمی فاضل لنکرانی، آیتاللهالعظمی علی مشکینی، آیتاللهالعظمی محمدتقی خوانساری، آیتالله سید مرتضی عسکری، آیتاللهالعظمی سید محمدرضا گلپایگانی، آیتالله بهاءالدینی، آیتاللهالعظمی میرزا جواد تبریزی، آیتالله میرزا هاشم آملی، آیتاللهالعظمی عبدالکریم حائری یزدی (بنیانگذار حوزه علمیه قم)، آیتاللهالعظمی محمدتقی مصباح یزدی، آیتاللهالعظمی سید محمدصادق روحانی، آیتالله محمد یزدی، آیتالله شهید سید اسدالله مدنی، شهید مرتضی مطهری، آیتالله سید مرتضی پسندیده، آیتالله سید محمدعلی علوی گرگانی، آیتالله سید محمود هاشمی شاهرودی، آیتالله محمدجواد صافی گلپایگانی و آیتالله عباس محفوظی.
گفتنی است در حدفاصل بین این رواق و مسجد اعظم، در راهرویی، قبر آیتاللهالعظمی سید حسین طباطبایی بروجردی نیز قرار دارد.
این اقدام ماندگار به منظور پاسداشت مقام شامخ رهبر شهید آیتالله العظمی سید علی حسینی خامنهای، تجلیل از مجاهدتهای بیشمار ایشان در راه اعتلای اسلام و انقلاب اسلامی و همچنین زنده نگهداشتن یاد و نام آن شهید والامقام در جوار روضه منوره کریمه اهل بیت(س) انجام شده است.
