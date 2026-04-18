«سه گانه» در دسترس ماست/ یا ادامه لیگ یا اعلام قهرمانی استقلال

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت باشگاه استقلال، بیژن طاهری در رابطه با ادامه ازسرگیری رقابت های لیگ برتر فوتبال یا عدم برگزاری آن اظهار داشت: باشگاه استقلال برای هر تصمیمی که از سوی فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ اتخاذ شود، آماده است.
او در ادامه توضیح داد: خوشبختانه استقلال نخستین تیمی بود که پس از برقراری آتشبس، تمرینات آمادهسازی خود را با حضور بازیکنان آغاز کرد. از این نظر ما در شرایط کنونی آمادهترین تیم باشگاهی هستیم و میتوانیم در مسابقات از جایگاه و موقعیت خود بهخوبی دفاع کنیم.
وی با اشاره به موقعیت کنونی استقلال و شانس بالای این تیم برای کسب سهگانه قهرمانی در فوتبال ایران اظهار داشت: ما اهل شعار دادن و کار رسانهای نیستیم. کسب سهگانه کاملاً در دسترس ماست، پس نیازی به فضاسازی و جنجالسازی نداریم. پیش از این هم بهصراحت اعلام کردیم هیچ مشکلی با برگزاری ادامه بازیهای لیگ برتر و جام حذفی نداریم، اما خود را تابع قانون میدانیم و به هر تصمیمی که مسئولان کشور و مدیران فدراسیون فوتبال اتخاذ کنند احترام میگذاریم زیرا خود را ملزم به قانونمداری میدانیم. اما این به این معنا نیست که برخی افراد از موضع باشگاه استقلال در قبال پایبندی به قانون سوء استفاده کنند و مباحث غیر مرتبط و ایدههای غیر استاندارد را مطرح کنند. با این حال، آنچه روشن و واضح است این است که اگر قرار باشد مسابقات لیگ برتر به پایان برسد، باید استقلال بهعنوان قهرمان معرفی شود. در غیر این صورت باید مسابقات طبق روال و به صورت کامل برگزار شود تا همه چیز در زمین مسابقه تعیین شود.
طاهری در ادامه گفت: بازیکنان ما انگیزه کافی و انرژی لازم برای حضور در مسابقات را دارند و بر اساس صلاحدید کادر فنی تمرینات خود را پشت سر میگذارند. اما برخی تیمها هنوز تمرینات خود را آغاز نکردهاند و عدهای نیز بدون سرمربی و با بازیکنان جوان تمرین میکنند. در مقابل، شرایط ما کاملاً استاندارد و حرفهای دنبال میشود. از اینرو ما به توانمندی خود ایمان داریم و معتقدیم قابلیت کسب سه جام را در فصل فوتبالی جاری داریم.
سرپرست تیم فوتبال استقلال در بخش دیگری از سخنان خود عنوان کرد: باشگاه استقلال بیشترین لطمه را از وقوع جنگ تحمیلی متحمل شد، اما با این حال با درک شرایط موجود و احترام به قواعد و قوانین جاری کشور، خود را ملزم به پایبندی به قانون میداند و از دامن زدن به مباحث هیجانی و رفتارهای غیر اصولی خودداری کرده است. با این وجود، توقع داریم همانگونه که برای ما مصالح کشور در اولویت است، سایر افراد نیز با احترام به قانون، از ایجاد هرجومرج و دامن زدن به حواشی پرهیز کنند تا در فضایی آرام و بهدور از فضاسازیهای کاذب، مسئولان کشور و فدراسیون فوتبال درباره آینده مسابقات تصمیمگیری کنند.
