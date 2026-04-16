۲۷ فروردین ۱۴۰۵، ۱۵:۱۳

جهاد سلامت‌محور در شاهرود؛ نظارت بر زنجیره تولید با تجهیزات پرتابل

شاهرود- رئیس دانشگاه علوم پزشکی شاهرود از تداوم طرح تشدید نظارت‌های بهداشتی بر اصناف این شهرستان خبر داد و گفت: تیم‌های سلامت محیط در راستای حفظ امنیت غذایی بازدیدهای خود را ادامه می‌دهند.

محمد حسن امامیون در گفتگو با خبرنگار مهر، از تداوم نظارت‌های بهداشتی توسط بازرسان بهداشت محیط شاهرود خبر داد و بیان کرد: در این طرح بازرسان بهداشت از اصناف مختلف شهرستان بازدید می‌کنند.

وی افزود: طرح تشدید نظارت‌های بهداشتی که از اسفند ۱۴۰۴ در میانه‌ چالش‌های بحران جنگ و ایام معنوی ماه رمضان آغاز شده بود، با عبور از کشیک‌های فشرده نوروزی، همچنان با جدیت و اهمیت تمام ادامه دارد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شاهرود با بیان اینکه تیم‌های سلامت محیط شهرستان در راستای حفظ امنیت غذایی در شرایط خاص از اصناف بازدید می‌کنند، بیان کرد: استفاده از تجهیزات سنجش پرتابل، نظارت بر زنجیره تولید و پاسخگویی شبانه‌روزی به سامانه ۱۹۰، بخشی از این جهادِ سلامت‌محور است.

امامیان همچنین اعلام کرد: سلامت پایدار شهروندان محور اصلی این طرح است که تا امروز به واسطه حساسیت مقوله بهداشت تغذیه عمومی، ادامه دارد.

وی افزود: مردم نیز می‌توانند مواردی از عدم رعایت بهداشت توسط اصناف و فروشگاه‌ها و ... را به دانشگاه علوم پزشکی شاهرود و یا سامانه تخلفات اصناف با شماره ۱۴۲ و ۱۳۹ اطلاع رسانی کنند.

