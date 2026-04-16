محمد حسن امامیون در گفتگو با خبرنگار مهر، از تداوم نظارت‌های بهداشتی توسط بازرسان بهداشت محیط شاهرود خبر داد و بیان کرد: در این طرح بازرسان بهداشت از اصناف مختلف شهرستان بازدید می‌کنند.

وی افزود: طرح تشدید نظارت‌های بهداشتی که از اسفند ۱۴۰۴ در میانه‌ چالش‌های بحران جنگ و ایام معنوی ماه رمضان آغاز شده بود، با عبور از کشیک‌های فشرده نوروزی، همچنان با جدیت و اهمیت تمام ادامه دارد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شاهرود با بیان اینکه تیم‌های سلامت محیط شهرستان در راستای حفظ امنیت غذایی در شرایط خاص از اصناف بازدید می‌کنند، بیان کرد: استفاده از تجهیزات سنجش پرتابل، نظارت بر زنجیره تولید و پاسخگویی شبانه‌روزی به سامانه ۱۹۰، بخشی از این جهادِ سلامت‌محور است.

امامیان همچنین اعلام کرد: سلامت پایدار شهروندان محور اصلی این طرح است که تا امروز به واسطه حساسیت مقوله بهداشت تغذیه عمومی، ادامه دارد.

وی افزود: مردم نیز می‌توانند مواردی از عدم رعایت بهداشت توسط اصناف و فروشگاه‌ها و ... را به دانشگاه علوم پزشکی شاهرود و یا سامانه تخلفات اصناف با شماره ۱۴۲ و ۱۳۹ اطلاع رسانی کنند.