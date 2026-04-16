لزوم استمرار ورود آب به تالاب هورالعظیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان حفاظت محیط زیست، احمدرضا لاهیجانزاده در حاشیه بازدید از تالاب هورالعظیم، گفت: اگر تمهیدات لازم برای آبگیری تالاب اندیشیده نشود در بهار و تابستان امسال با گرمای بالای ۵۰ درجه سانتیگراد ممکن است دوباره شاهد آتشسوزی در تالاب باشیم.
معاون سازمان محیط زیست افزود: اگر آبگیری صورت نگیرد آتشسوزی در بخش ایرانی نیز به وقوع میپیوندد البته سال گذشته در بخش ایرانی آتشسوزی رخ نداد و آتشسوزی در بخش عراقی تالاب بود.
وی خاطرنشان کرد: امسال باید تلاش کنیم حقابه پهنه تالابی بخش ایرانی تأمین شود تا شاهد سرایت آتشسوزی به بخش ایرانی نباشیم.
لاهیجانزاده گفت: از سازمان آب و برق خوزستان خواست تا میزان حداکثری حقابه را برای تالاب هورالعظیم در نظر بگیرد تا پیش از شروع فصل کشت، بتوان آبگیری مناسبی صورت پذیرد.
وی تصریح کرد: همچنان آب به مخزن شماره سه تالاب وارد نمیشود؛ مخزنی که از پهنههای مهم و ارزشمند زیستگاهی و موثر در معیشت جامعه محلی ما است.
معاون سازمان محیط زیست با اشاره به همکاریهای سازمان اب و برق خوزستان برای تامین حقابه هورالعظیم در سالهای اخیر تأکید کرد: این سازمان باید برنامه ریزی منسجم و مستمری داشته باشد تا پهنه شماره سه نیز آبگیری شود.
وی به تاثیر بارندگیهای اخیر در تالاب نیز اشاره کرو و افزود: سال گذشته همین موقع حوزه تالابی هورالعظیم به ویژه در بخش عراقی با مشکلات زیادی مواجه بود اما امسال با توجه به بارشهای مناسب خصوصا بارندگیهای اواخر سال و پیگیریها و برنامهریزیهایی صورت گرفته امید است بتوانیم آبگیری حداکثری در محدوده هورالعظیم داشته باشیم.
لاهیجان زاده بیان کرد: در حال حاضر با همکاریهای انجام شده و تلاشی که در استان خوزستان صورت میگیرد ورودی مناسبی در حال وارد شدن به تالاب است.
وی با اشاره با اهمیت تأمین حقابه هورالعظیم به عنوان تالابی ارزشمند بیان کرد: یکی از اقدامات خوب استفاده از ظرفیت رودخانه دز برای تقویت کرخه بود زیرا حوضه آبریز کرخه محدودیتهایی دارد و این باعث شده مقدار خیلی مناسب آب وارد تالاب شود.
معاون سازمان محیط زیست تاکید کرد: این ورودی باید استمرار داشته باشد تا بتوانیم بخش ایرانی را به صورت کامل ابگیری کنیم و در بخش عراقی هم همکاری مشابهی اتفاق بیفتد تا شاهد شرایط ناگوار سال گذشته نباشیم تا خدمات اکوسیستمی تالاب هور العظیم برای منطقه به صورت حداکثری ادامه داشته باشد.
براساس این گزارش تالاب بینالمللی هورالعظیم که در مرز ایران و عراق و در جنوب غرب خوزستان واقع شده، یکی از بزرگترین تالابهای کشور است و نقش حیاتی در حفظ تعادل اکولوژیک منطقه دارد.
این تالاب از پنج بخش تشکیل شده و بخش قابل توجهی از آن در خاک ایران قرار دارد. هورالعظیم زیستگاه دهها گونه جانوری از جمله پرندگان مهاجر، ماهیان بومی و پستانداران آبزی است و در کنار آن، معیشت بسیاری از ساکنان محلی نیز به منابع آن وابسته است.
در ۲ دهه اخیر، بهدلیل کاهش بارندگی، احداث سدهای متعدد در بالادست و محدود شدن جریان آب از سوی عراق، بخشهای وسیعی از این تالاب خشک یا کمآب شده است. خشک شدن هور علاوه بر آسیب به تنوع زیستی، زمینهساز افزایش گرد و غبار و بروز آتشسوزیهای گسترده در مناطق مرزی ایران و عراق شده که آثار آن مستقیماً بر سلامت و زندگی مردم خوزستان تاثیر گذاشته است.
هورالعظیم در کنوانسیون رامسر بهعنوان یکی از زیستبومهای ارزشمند جهانی به ثبت رسیده و همواره مورد توجه نهادهای زیستمحیطی داخلی و بینالمللی بوده است، کارشناسان معتقدند احیای این تالاب نیازمند همکاری مشترک ایران و عراق، مدیریت اصولی منابع آبی و رهاسازی منظم آب از رودخانههای کرخه و دجله است تا از بروز بحرانهای زیستمحیطی در منطقه جلوگیری شود
