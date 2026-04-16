۲۷ فروردین ۱۴۰۵، ۱۷:۰۷

قیمت خرید تضمینی گندم به حدود ۵۰ هزار تومان می‌رسد

قیمت خرید تضمینی گندم به حدود ۵۰ هزار تومان می‌رسد

ساری - رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی از تعیین قیمت خرید تضمینی گندم در محدوده ۵۰ هزار تومان خبر داد.

محمدجواد عسکری در گفت وگو با خبرنگار مهر از تعیین قیمت خرید تضمینی گندم در محدوده ۵۰ هزار تومان خبر داد و تأکید کرد با توجه به شرایط مناسب بارندگی، کشور به سمت تأمین کامل نیاز داخلی حرکت می‌کند.

وی با اشاره به تعیین قیمت خرید تضمینی گندم اظهار داشت: گندم به عنوان یک محصول راهبردی، امسال با قیمتی در حدود ۵۰ هزار تومان برای هر کیلوگرم قیمت‌گذاری شده است.

وی افزود: در این نرخ، حدود ۸ هزار و ۵۰۰ تومان مربوط به هزینه بیمه محصول بوده و مابقی با در نظر گرفتن هزینه‌های تولید از جمله آماده‌سازی زمین، کاشت، داشت، برداشت و سود متعارف کشاورزان محاسبه شده است.

عسکری با اشاره به شرایط مناسب اقلیمی در سال جاری تصریح کرد: بارش‌های مطلوب در بسیاری از مناطق کشور، نویدبخش افزایش تولید گندم بوده و پیش‌بینی می‌شود بخش قابل توجهی از نیاز کشور از محل تولید داخلی تأمین شود.

رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس ادامه داد: سیاست‌گذاری‌ها در حوزه گندم به‌گونه‌ای انجام شده که علاوه بر حمایت از کشاورزان، زمینه تحقق خودکفایی در این محصول استراتژیک فراهم شود.

وی خاطرنشان کرد: قیمت‌گذاری خرید تضمینی با هدف ایجاد انگیزه در تولیدکنندگان و جبران هزینه‌های واقعی کشاورزی انجام شده و تلاش بر این است که منافع کشاورزان به‌طور کامل تأمین شود.

