محمدجواد عسکری در گفت وگو با خبرنگار مهر از تعیین قیمت خرید تضمینی گندم در محدوده ۵۰ هزار تومان خبر داد و تأکید کرد با توجه به شرایط مناسب بارندگی، کشور به سمت تأمین کامل نیاز داخلی حرکت می‌کند.

وی با اشاره به تعیین قیمت خرید تضمینی گندم اظهار داشت: گندم به عنوان یک محصول راهبردی، امسال با قیمتی در حدود ۵۰ هزار تومان برای هر کیلوگرم قیمت‌گذاری شده است.

وی افزود: در این نرخ، حدود ۸ هزار و ۵۰۰ تومان مربوط به هزینه بیمه محصول بوده و مابقی با در نظر گرفتن هزینه‌های تولید از جمله آماده‌سازی زمین، کاشت، داشت، برداشت و سود متعارف کشاورزان محاسبه شده است.

عسکری با اشاره به شرایط مناسب اقلیمی در سال جاری تصریح کرد: بارش‌های مطلوب در بسیاری از مناطق کشور، نویدبخش افزایش تولید گندم بوده و پیش‌بینی می‌شود بخش قابل توجهی از نیاز کشور از محل تولید داخلی تأمین شود.

رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس ادامه داد: سیاست‌گذاری‌ها در حوزه گندم به‌گونه‌ای انجام شده که علاوه بر حمایت از کشاورزان، زمینه تحقق خودکفایی در این محصول استراتژیک فراهم شود.

وی خاطرنشان کرد: قیمت‌گذاری خرید تضمینی با هدف ایجاد انگیزه در تولیدکنندگان و جبران هزینه‌های واقعی کشاورزی انجام شده و تلاش بر این است که منافع کشاورزان به‌طور کامل تأمین شود.