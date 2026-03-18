۶۰ هزار نهال در مریوان توزیع شد

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با سراسر کشور و در راستای تشکیل قرارگاه جهادی سرو ایران، در راستای اجرای طرح کاشت یک میلیارد درخت و از ابتدای هفته منابع طبیعی امسال، تاکنون بیش از ۶۰ هزار اصله نهال جنگلی و صنوبر به صورت رایگان توسط اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان مریوان بین متقاضیان توزیع شده است.

اجرای طرح زراعت چوب با گونه سریع الرشد و اقتصادی صنوبر یکی دیگر از طرح‌های مورد تاکید سازمان منابع طبیعی است که با توزیع نهال رایگان بین زارعین توسط اداره منابع طبیعی انجام می‌شود.

همچنین برای دومین سال پیاپی در نهالستان ریخلان مریوان، بیش از ۱۰۰ هزار اصله نهال توت سفید به منظور اجرای طرح نوغانداری در کشور تولید شده است.