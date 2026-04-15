کشف ۷۰ کیلوگرم گیاه دارویی قاچاق در دهلران

جلیل فرهادی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در پی گشت‌زنی نیروهای یگان حفاظت منابع طبیعی در بخش سراب میمه، یک فرد که اقدام به برداشت غیرمجاز گیاهان فرعی جنگل کرده بود شناسایی شد.

وی با اشاره به اینکه با همکاری نیروهای انتظامی خودروی حامل قاچاق توقیف شد، افزود: در این ارتباط یک نفر شناسایی و برای وی پرونده تخلف تشکیل شده است.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان دهلران گفت:نیروهای یگان حفاظت منابع طبیعی به‌صورت مستمر عرصه‌های ملی را پایش و با هرگونه تخلف برخورد قانونی می‌کنند.

فرهادی با تأکید بر اینکه قاچاق گیاهان دارویی تهدیدی جدی برای منابع طبیعی محسوب می‌شود، گفت: برخورد با متخلفان براساس قانون حفاظت و حراست از منابع طبیعی انجام خواهد شد.

رئیس اداره منابع طبیعی دهلران همچنین از شهروندان خواست هرگونه مشاهده آتش‌سوزی، تخریب یا تصرف اراضی ملی را از طریق شماره‌های ۱۳۹ و ۱۵۰۴ که به‌صورت شبانه‌روزی فعال هستند، گزارش دهند.