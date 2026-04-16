به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه این دوره از مسابقات امروز پنجشنبه ۲۷ فروردین ماه رقابت های اوزان ۴۹- کیلوگرم دختران، ۵۳- و ۶۸- کیلوگرم پسران برگزار شد که ابوالفضل نجفی، هلیا ابراهیمیان و پارسا هوشیار به نمایندگی از کشورمان به دیدار حریفان خود رفتند و سهم آن ها دو مدال طلا و برنز شد.

پارسا هوشیار در وزن ۶۳- کیلوگرم کار خود را برتری برابر «میلوسویچ» از اسلوونی آغاز کرد و سپس «دیگانه» از سنگال را دو بر صفر شکست داد. وی در مرحله یک هشتم نهایی «سولاریو» از مکزیک را دو بر صفر از پیش رو برداشت و با برتری در دو راند متوالی مقابل «حسن اوغلو» از ترکیه به برتری دست یافت و راهی نیمه نهایی شد. هوشیار در این مرحله با پیروزی در پیکار با «ایوانوویچ» از صربستان به فینال صعود کرد.

هوشیار در مبارزه پایانی به دیدار «روزموند» از فرانسه رفت و در نهایت ۲ بر یک پیروز شد و صاحب نشان طلا شد. این سومین طلای تیم پسران ایران بود.

در وزن ۴۹- کیلوگرم دختران هلیا ابراهیمیان در اولین دیدار «باستادیس» از اکوادور را دو بر صفر شکست داد و سپس برابر «زیماشک» نماینده لهستان به برتری دست یافت.وی در مرحله یک هشتم نهایی مقابل «اسکای تیلور» از بریتانیا در دو راند صاحب برتری شد و در ادامه «فوفوانا» از ساحل عاج را را نیز با همین نتیجه شکست داد. ابراهیمان در نیمه نهایی ۲ بر صفر نتیجه را به «سئو لی» از کره جنوبی واگذار کرد و برنز گرفت.

ابوالفضل نجفی هم در وزن ۶۸- کیلوگرم ابتدا «تسار» از اسلوونی را شکست داد و سپس «لوکاس ووناش» از لوکزامبورگ را نیز از پیش رو برداشت. وی در سومین مبارزه به «اسماعیل اسلاموف» از روسیه باخت و حذف شد.

برای تیم ملی ایران تا پایان پنجم، محمد عرفان خدایی، حنا زرین کمر،بنیامین سلطانیان و پارسا هوشیار چهار مدال طلا، پینار لطفی زاده، بهار طهماسبی و هلیا ابراهیمیان سه مدال برنز کسب کرده اند.

پانزدهمین دوره مسابقات تکواندو قهرمانی نوجوانان جهان یکشنبه ۲۳ فروردین ماه با حضور ۹۸۶ تکواندوکار از ۱۱۵ کشور به میزبانی ازبکستان در مجموعه المپیک شهر تاشکند آغاز شد و تا روز جمعه هفته جاری ادامه خواهد داشت.