آرش میراسماعیلی: فدراسیون جودو آماده تعامل و همکاری نزدیک است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد بابایی سرپرست فدراسیون ورزش‌های نابینایان و کم‌بینایان با صدور حکمی خسرو گلکار را به عنوان سرپرست انجمن جودو این فدراسیون کرد.

به دنبال این انتخاب آرش میراسماعیلی رئیس فدراسیون جودو از آمادگی کامل این فدراسیون برای تعامل و همکاری نزدیک با انجمن جودو نابینایان و کم بینایان خبر داد.

میراسماعیلی با قدردانی از زحمات علیرضا امینی رئیس پیشین این انجمن گفت: انتخاب آقای گلکار که از مربیان قدیمی و باتجربه جودو به شمار می روند را به فال نیک می گیریم و امیدواریم این رشته بتواند در سایه تجربه و دانش ایشان موفق تر و افتخارآفرین تر از گذشته به راهش ادامه دهد.

رئیس فدراسیون جودو از آمادگی کامل این فدراسیون برای همکاری با انجمن جودو نابینایان و کم بینایان خبر داد ‌و افزود: از تمام پتانسیل و ظرفیت فدراسیون و هیات های استانی برای تعامل با این انجمن استفاده خواهیم کرد تا بتوانیم به رشد و اعتلای این رشته کمک شایانی کنیم.

وی در پایان برای خسروگلکار در مسئولیت جدید آرزوی موفقیت کرد و گفت: نگاهی به سوابق و افتخارات ایشان ما را به آینده این رشته امیدوار می کند.

سوابق خسرو گلکار سرپرست انجمن جودو نابینایان عبارت است از:

* مربی باشگاه استقلال جنوب به مدت ۱۰ سال

* سرمربی تیم نیروی مقاومت بسیج در لیگ جودو به مدت ۳ سال

* سرمربی تیم ملی جودو نابینایان و کم‌بینایان از سال ۱۳۸۴ لغایت ۱۳۹۵ (به مدت ۱۱ سال)

* دارای مدرک مربیگری درجه ۱ جودو از ایران

* دارای مدرک مربیگری از دانشگاه یواینگ کره جنوبی

* گذراندن دوره مربیگری در انستیتو جودو کودکان ژاپن