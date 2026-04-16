۵۱۰ هزار تن کالا به مازندران واردات شد

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی یونسی‌رستمی عصر پنجشنبه در گفت وگو با خبرنگاران در تشریح آخرین وضعیت تبادلات مرزی مازندران اظهار کرد: در راستای اجرای دستور وزیر کشور و با هدف تقویت تجارت مرزی و تأمین پایدار کالاهای اساسی، عملکرد مبادی ورودی و خروجی استان در ماه‌های اخیر به‌صورت دقیق مورد ارزیابی قرار گرفته است.

وی افزود: در این بازه زمانی، مجموع وزن کالاهای واردشده به استان به ۵۱۰ هزار تن رسیده که ارزش آن بالغ بر ۷۷ هزار میلیارد ریال برآورد می‌شود.

استاندار مازندران ادامه داد: از این میزان، ۳۹۸ هزار تن کالا به ارزش ۶۰ هزار میلیارد ریال در کوتاه‌ترین زمان ممکن ترخیص شده است و بیش از ۷۹ درصد کالاهای وارداتی بدون وقفه وارد چرخه توزیع در سطح استان و کشور شده‌اند. روند ترخیص مابقی کالاها نیز همچنان در حال انجام است.

یونسی‌رستمی در بخش دیگری از سخنان خود به وضعیت صادرات اشاره کرد و گفت: در حوزه صادرات نیز طی این مدت، ۱۷۵ هزار تن کالا به ارزش ۵۵ هزار میلیارد ریال از استان صادر شده که تمامی این اقلام در همین دوره زمانی ترخیص شده‌اند.

وی تأکید کرد: این آمار بیانگر آن است که با همکاری دستگاه‌های اجرایی و استفاده از ظرفیت مرزهای آبی و زمینی، روند تجارت خارجی مازندران با ثبات، سرعت و کارآمدی مطلوبی در حال انجام است.