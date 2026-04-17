حجت الاسلام علیرضا قنبری در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به برگزاری همایش توجیهی متولیان و اساتید مراکز معارف اسلام ناب با حضور ائمه جمعه استان سمنان به میزبانی اداره کل تبلیغات اسلامی استان، با تأکید بر ضرورت تحول در شیوه‌های ارتباطی با مخاطبان، از تغییر آرایش تبلیغاتی در عرصه فرهنگ و آموزش خبر داد.

وی با اشاره به لزوم خروج از رویکردهای سنتی در مواجهه با مسائل روز جامعه تصریح کرد: اصلی‌ترین رکن تحول در عرصه فرهنگی، نقش دادن حقیقی به مردم و استفاده حداکثری از ظرفیت‌های عظیم مردمی در پیشبرد فعالیت‌های اجتماعی و فرهنگی است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان سمنان در بخش دیگری از سخنان خود، شبکه‌سازی فکری را یکی از ضرورت‌های امروز دانست و افزود: با توجه به اینکه هدف غایی تمامی این فعالیت‌ها، ترویج معارف اصیل اسلامی در بطن جامعه است، باید تمرکز اصلی متولیان امر بر آموزش عمومی مفاهیم اسلام ناب و پاسخگویی دقیق و مستدل به شبهات دینی نسل جوان قرار گیرد.

قنبری در پایان با اشاره به ظرفیت‌های ساختاری ایجاد شده برای تحقق این اهداف در سطح استان، خاطرنشان کرد: در راستای کادرسازی و تعمیق اندیشه جوانان، هم‌اکنون تعداد ۲۱ مرکز معارف اسلام ناب در سطح استان سمنان استقرار یافته و مشغول به فعالیت هستند.