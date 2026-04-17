پرچمداری مبلغان در اجتماعات مردمی جنگ تحمیلی سوم

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین محمدحسین مردانی صبح جمعه در آیین تکریم و معارفه معاونت تبلیغ و امور فرهنگی حوزه‌های علمیه شهرستان‌های شهرکرد و فرخ‌شهر که با حضور جمعی از اساتید و طلاب و فعالان فرهنگی و تبلیغی در تالار بلاغ اداره‌کل تبلیغات اسلامی چهارمحال و بختیاری برگزار شد با اشاره به اجرای عملیات تبلیغی ماه مبارک رمضان در استان، اظهار کرد: ۵۱۱ مبلغ خانم و آقا در ۱۲ شهرستان به فعالیت‌های تبلیغی در این ماه پرداختند.

مردانی با ذکر اینکه ملت ایران بر طبق پیش‌بینی امام شهیدمان برای حفظ ایران اسلامی در این شب‌ها مبعوث شدند، ادامه داد: طی بازدیدهایی که از برخی شهرستان‌ها داشتیم، برادران و خواهران مبلغ و روحانی در مناطق مختلف استان خط شکن حرکت‌های مردمی هستند و با برپایی موکب‌ها در این تجمعات نقش‌آفرینی می‌کنند.

وی با تأکید بر اینکه جذب ۵۰ مبلغ امین در دستور کار است، ادامه داد: در حال حاضر ۳۰۰ مبلغ امین مشغول فعالیت در سراسر استان هستند که برنامه‌های متنوع و متکثری برای توانمندسازی و راهبری این مبلغان برنامه‌ریزی و اجرا می‌شود.

مردانی با اشاره به تأکیدات امام شهید و امام جدید انقلاب اسلامی مبنی بر اتحاد و انسجام، تصریح کرد: این اتحاد و همدلی در مجموعه‌های تبلیغی استان نیز وجود دارد و این وحدت باید بیش از پیش حفظ و تقویت شود.

برنامه‌ریزی برای برگزاری دوره‌های تخصصی ویژه مبلغان

معاون تبلیغ و امور فرهنگی حوزه‌های علمیه چهارمحال و بختیاری بیان کرد: دوره‌های امسال به صورت تخصصی و با همکاری سازمان تبلیغات اسلامی و سایر نهادهای حوزوی برگزار می‌شود. در این راستا نقشه راهی را تدوین کردیم که اهداف و برنامه‌ها تا پایان سال مشخص باشد.

مردانی با تأکید بر ضرورت تقویت آموزش‌ها و دوره‌های تخصصی برای مبلغان و روحانیون در استان، افزود: اگر دوره‌های تخصصی در رشته‌های مختلف کاربردی مثلاً محورهای تخصصی متنوع ناظر به مسائل احکام را در استان برگزار کنیم، نیروهای کاربلد و تخصصی تربیت می‌شوند.

در این آیین، حجت‌الاسلام عبدالله مرادی به عنوان معاونت تبلیغ و امور فرهنگی حوزه‌های علمیه شهرستان‌های شهرکرد و فرخشهر معرفی و از زحمات حجت‌الاسلام رضا اسماعیلی تجلیل به عمل آمد.