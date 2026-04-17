معاون استاندار بوشهر: ۳۱۸ کلاس درس جدید در استان بوشهر تکمیل می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، شاپور رجائی در بازدید از مدرسه استثنایی برازجان اظهار کرد: این مدرسه در تمام روزهای جنگ رمضان نیز، فعال بوده و با تلاش صورت گرفته، پیشرفت فیزیکی این پروژه اکنون‌ بالغ بر ۳۵ درصد است.

وی افزود: مدرسه ۱۲ کلاسه استثنایی برازجان با زیربنای ۲ هزار مترمربع در ۲ طبقه در دست اجراست و امیدوارم که در موعد مقرر تکمیل و به بهره‌برداری برسد.

معاون عمرانی استاندار بوشهر با اشاره به مناسب‌سازی این مدرسه برای دانش‌آموزان کم‌توان خاطر نشان کرد: برای این مدرسه، ۲ راه پله پیش‌بینی شده یکی ویژه دانش‌آموزان کم‌توان هست و علاوه بر آن، آسانسور نیز برای دانش‌آموزان پیش‌بینی شده است.

رجایی تصریح کرد: برای اجرای این مدرسه و همچنین تجهیزات آن، بیش از ۸۰ میلیارد تومان، سرمایه‌گذاری می‌شود.

معاون عمرانی استاندار بوشهر از پیشرفت ۹۶.۵ درصدی طرح عدالت آموزشی و نهضت مدرسه‌سازی در استان بوشهر خبر داد و یادآور شد: بوشهر رتبه نخست کشور را در طرح عدالت آموزشی و نهضت مدرسه‌سازی در اختیار دارد.

وی از ساخت ۳۱۸ کلاس درس جدید در قالب ۵۳ پروژه آموزشی در استان بوشهر خبر داد و گفت: این کلاس‌های درس با سرمایه‌گذاری ۲.۲ همت تا پایان سال جاری، تکمیل و به بهره‌برداری می‌رسند.