اهدای عضو یک جوان اهوازی به ۳ نفر زندگی دوباره بخشید

به گزارش خبرنگار مهر، عباس چنانه پیش از ظهر امروز جمعه در گفتگویی رسانهای اظهار کرد: پس از انجام معاینات دقیق و تأیید نهایی مرگ مغزی این بیمار ۴۲ ساله توسط تیم تخصصی، وی به اتاق عمل پیوند در بیمارستان گلستان اهواز منتقل شد و فرآیند اهدای عضو با موفقیت انجام گرفت.
وی توضیح داد: دو کلیه این اهداکننده اهوازی به دو بانوی ۳۴ و ۳۷ ساله ساکن اهواز پیوند زده شد و کبد وی نیز برای نجات جان یک بیمار دیگر که در فهرست انتظار پیوند قرار داشت، مورد استفاده قرار گرفت.
مسئول مرکز فراهمآوری اعضا و نسوج پیوندی دانشگاه علوم پزشکی اهواز افزود: انتشار فرهنگ اهدای عضو در خوزستان یک سرمایه ارزشمند اجتماعی است و تصمیم خانوادهها در آن لحظات دشوار، جلوهای از ایثار ماندگار بهجا میگذارد.
وی تاکید کرد: مرگ مغزی یک وضعیت برگشتناپذیر است و رضایت خانوادهها برای اهدای عضو، میتواند زندگی دوبارهای به بیماران چشمانتظار ببخشد.
