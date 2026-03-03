به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر حبیبی، استاندار کرمانشاه، عصر سه‌شنبه در ادامه بازدیدهای میدانی خود از دستگاه‌های اجرایی، از معاونت خدمات شهری شهرداری کرمانشاه بازدید کرد. در این دیدار که بیژن مرادی، شهردار کرمانشاه، و جمعی از معاونان وی حضور داشتند، استاندار در جریان روند ارائه خدمات شهری قرار گرفت.

حبیبی ضمن بررسی وضعیت خدمات‌رسانی شهرداری در حوزه‌های مختلف، بر آمادگی کامل مدیریت شهری برای ارائه خدمات در شرایط مختلف، از جمله آمادگی برای مدیریت حوادث احتمالی در شرایط جنگی و پیامدهای حملات موشکی رژیم صهیونیستی و آمریکا تأکید کرد.

استاندار کرمانشاه همچنین تسریع در عملیات آواربرداری و بازگشایی معابر در مواقع ضروری و بمباران احتمالی را یکی از وظایف مهم حوزه خدمات شهری برشمرد.

در این دیدار، شهردار کرمانشاه نیز گزارشی از وضعیت خدمات‌رسانی شهرداری در حوزه‌های مختلف و برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته در این زمینه ارائه کرد.