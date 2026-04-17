به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام حسین صافیزاده، در خطبههای نماز جمعه جوپار با اشاره به اهمیت همبستگی اجتماعی اظهار داشت: رهبر انقلاب بارها تأکید کردهاند که رمز پیروزی ایران در همه جنگها و بحرانها اتحاد مقدس مردم است و دشمن برای ضربهزدن به همین اتحاد، دست به ایجاد حوادث تلخ دیماه زد.
وی افزود: درست است که آن حوادث ناخواسته به اتحاد ضربه زد، اما امروز زمان وحدت و جبران است.
وی با بیان اینکه دشمن این اتحاد را هدف گرفته است ادامه داد: رسانههای دشمن به دنبال نفوذ در ذهن و قلب مردم از طریق جنگ شناختی هستند.
صافیزاده، با اشاره به سه توصیه رهبر انقلاب گفت: توصیه اول مراعات یکدیگر برای مدیریت فشارهای ناشی از جنگ تحمیلی سوم و حفظ همبستگی اجتماعی است.
وی افزود: توصیه دوم مراقبت از گوشها در برابر رسانههای دشمن است که تلاش میکنند با بزرگنمایی خسارات جنگ لبنان، چهره رژیم صهیونیستی را پیروز جلوه دهند و القا کنند که جمهوری اسلامی لبنان را رها کرده است.
امامجمعه جوپار در ادامه با بیان نمونهای از آنچه «پیروزیهای ایران» خواند گفت: پس از محاصره ادعایی آمریکا، ایران توانست بنا بر گزارش وبسایت تانکر تراکرز، ۹ میلیون بشکه نفت را از تنگه هرمز عبور دهد و در عمل نشان دهد این محاصره توهمی بیش نیست.
وی درباره بازتاب رسانهای جنگ لبنان اظهار داشت: دشمن برای مخفی کردن شکست خود، دروغپردازی میکند؛ از جمله اینکه آتشبس لبنان نتیجه مذاکره با گروههای مخالف است، درحالیکه همیشه این سلاح مقاومت بوده که از لبنان دفاع کرده و امروز هم موجب عقبنشینی دشمن شده است.
حجتالاسلام صافیزاده، در پایان گفت: توصیه سوم رهبر انقلاب زنده نگه داشتن عزم بر انتقام خون شهدا ست؛ یعنی این روحیه باید بهصورت مداوم در دل ملت زنده بماند.
