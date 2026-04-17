سپاه و ارتش دو بال نظامی و دفاعی انقلاب هستند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسن دهشیری در خطبه‌های نمازجمعه اردستان اظهار کرد: از زیبایی‌های نظام آفرینش و خلقت این بوده که قانون زوجیت را در میان تمام موجودات به وجود آورده است.

وی افزود: بین زن و مرد، دختر و پسر هیچ امتیازی وجود ندارد، کرامت برای تمام انسان‌ها است، علم، تقوا، جهاد، بخشش و کمک به دیگران از عواملی بوده که افراد را امتیاز داده و بر یکدیگر برتری می‌بخشند.

امام‌جمعه اردستان خاطرنشان کرد: یکشنبه آغاز ماه ذی‌القعده است، ولادت حضرت معصومه(س) در این ماه قرار دارد که روز دختر نامیده شده و آغاز دهه کرامت نیز است که ولادت امام رضا علیه السلام در آخر دهه کرامت قرار دارد.

دهشیری بیان کرد: امید می‌رود دختران‌ الگوی گفتاری و رفتاری خود را حضرت معصومه(س) قرار دهند که زیارت ایشان را برابر با اجر بهشت دانسته‌اند.

وی ادامه داد: هرآنچه از فضیلت در دیگر امامان مشاهده می‌شود همه‌اش در این بانو جمع است و ایشان دارای حلم، علم، پاکی، پاکدامنی و مقام شفاعت است.

امام‌جمعه اردستان اضافه کرد: ۲۹ فروردین روز ارتش و ۲ اردیبهشت روز تاسیس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نام گرفته که این دو، دو بال نظامی و دفاعی انقلاب اسلامی ایران بوده و در دفاع از انقلاب و نظام فعالیت می‌کنند.

دهشیری تصریح کرد: آتش بس دوران سکوت میدان است، ملت ایران در دفاع مقدس جنگ رمضان یا دفاع سوم ایمان به خدا، امید به آینده، اعتماد به نفس، آگاهی فزایند اتحاد و انسجام والا و اراده قوی داشته و با این شش مورد مانوس بوده و در عرصه اجتمع به ظهور رساندند.

وی اضافه کرد: دشمنان خواستند خلا رهبری ایجاد کنند اما خبرگان رهبری را انتخاب کردند که فرماندهی کل قوا را عهده دارند، توصیه های رهبری باید بازنشر شود، مردم مراعات یکدیگر را کنند به شایعات و خبرهای نادرست دشمن توجه نکنند.

امام‌جمعه اردستان با بیان اینکه حضور در میدان همچنان توصیه رهبری است، ادامه داد: رزمندگان اسلام قدرتمندانه در مقابل آمریکا ایستادگی کرده و آن را به درماندگی رساندند لطف الهی گونه‌ای است که دشمن با سخنان خود، خود را تضعیف می‌کند.

دهشیری تاکید کرد: در دوران دو هفته‌ای آتش بس قرار داریم رزمندگان و نیروهای مسلح ما گفتند که ما خام آتش بس و مذاکره آنها نمی‌شویم بنابراین رزمندگان اسلام دست به ماشه و آماده فرمان فرماندهی کل قوا هستند.