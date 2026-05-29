امام جمعه آستانه اشرفیه: مدیریت فضای مجازی بخشی از «دفاع ملی» است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام احمد طیبی در خطبههای این هفته نماز جمعه آستانه اشرفیه، ضمن گرامیداشت فرارسیدن عید غدیر خم، با استناد به تعبیر رهبر معظم انقلاب که مذاکرات را یک «میدان رزم» دانستند، اظهار کرد: آن تیم دیپلماتیک وظیفه دارد با صلابتی همسنگ نیروهای مسلح، از منافع و مرزهای سیاسی کشور حراست کند.
وی با تأکید بر گنجاندن دقیق منویات و خطوط قرمز تعیینشده از سوی رهبری در متن مذاکرات، افزود: این موارد ابزاری برای مقابله با ادعاهای واهی دشمن است.
امام جمعه آستانه اشرفیه با بیان اینکه تجاوز دشمن به خاک ایران خط قرمز غیرقابل عبور است، گفت: هرگونه تعدی به حاکمیت ملی، با پاسخی قاطع و چندبرابر کوبندهتر از سوی نیروهای مسلح مواجه خواهد شد.
حجتالاسلام طیبی، تشکیل «قرارگاه فرهنگی روایت» را که پدافند جنگ تبلیغاتی دشمن است، ضروری دانست و با اشاره به اینکه «جنگ روایتها» یکی از واقعیتهای انکارناپذیر در عصر حاضر است، خاطرنشان کرد: میدان سیاست، میدان نظامی است و آمادگی و هوشیاری برای مقابله با تهدیدات، امری حیاتی است.
وی خواستار برنامهریزی دقیق مسئولان برای اطلاعرسانی شفاف به مردم در خصوص جزئیات و اهداف مذاکرات شد و افزود: با رعایت اولویتها از سوی ایران، باید از شکلگیری خلأ اطلاعاتی و بهرهبرداری دشمن در فضای مجازی جلوگیری شود.
امام جمعه آستانه اشرفیه در ادامه با انتقاد از رویکرد سخنگوی وزارت امور خارجه که با عذر «مشغولیت به امور مهمتر»، از شفافسازی در برابر حملات رسانهای دشمن اجتناب میکند، گفت: در عصر دیجیتال، بیتوجهی به توئیتها و تحلیلهای جهتدار دشمن، راه را برای نفوذ و جنگ روانی باز میکند و این مسئله، پیامدهای امنیتی و سیاسی جدی در پی خواهد داشت.
وی مدیریت فعالانه فضای مجازی و پاسخگویی سریع و قاطع به شبهات و تبلیغات دشمن را بخش لاینفک «دفاع ملی» در عرصه سیاست و دیپلماسی بیان کرد.
نظر شما