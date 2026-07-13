حجت الاسلام اختردانش: ایمان رکن اصلی پیروزی و خداشناسی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام ابراهیم اختردانش ظهر دوشنبه در مراسم روضه خانگی به مناسبت ایام پایانی ماه محرم، با تبیین درس‌های قیام حسینی، اظهار کرد: تقویت زیرساخت‌ های وجودی و ایمانی در مواجهه با چالش‌ های گوناگون، امری ضروری است.

وی افزود: در دوران پرآسیب امام سجاد (ع)، با وجود مصائب سنگین بر اهل‌بیت (ع) و حضور دشمنانی چون یزید، آن حضرت با یارانی اندک هرگز دچار یأس نشدند و همواره روایت آنان، روایت فتح و پیروزی بود. ما نیز باید در سخت‌ترین شرایط، با الگوگیری از سیره ایشان، از ناامیدی پرهیز کنیم.

این کارشناس مذهبی با اشاره به دستاوردهای جنگ تحمیلی، خاطرنشان کرد: ما در آن جنگ پیروز شدیم؛ هرچند شهید دادیم و خسارت دیدیم، اما این امور ذات جنگ است. وی همچنین بر لزوم تبدیل خروج از تفاهم با دشمن به مطالبه عمومی تأکید کرد و گفت: رسانه‌های معارض اعتراف می‌کنند که جمهوری اسلامی پیروز میدان است، اما برخی در داخل به این باور نرسیده‌اند؛ درحالی که ماهیت این مبارزه، جنگ‌طلبی و ایستادگی را می‌طلبد.

نقش رسانه‌ای حضرت زینب (س) و غلبه خون بر شمشیر

حجت‌الاسلام اختردانش در ادامه با اشاره به کارنامه حضرت زینب (س) در کربلا، تصریح کرد: ایشان یک رسانه تمام‌عیار بودند که در کوفه، چهره دشمن را رسوا کردند و اجازه ندادند روایت نادرست بر واقعیت غلبه یابد.

وی با بیان اینکه رنج نگهداری یاد و خاطره شهدا کمتر از خود شهادت نیست، افزود: امام سجاد (ع) به ما آموختند که شهادت به معنای شکست نیست؛ بلکه خون بر شمشیر چیره می‌شود، چنانکه فریاد از گودال قتلگاه، رساترین پیام را به جهانیان مخابره کرد.

این کارشناس با یادآوری مصاحبه شهید آوینی با مادر سه شهید از خانواده خالقی‌پور، گفت: وقتی از آن مادر پرسیده شد نگران فرزندانت نیستی؟ پاسخ داد: «ناراحتم، نه برای اینکه او رفت، بلکه برای اینکه دیگر فرزندی ندارم که برای انقلاب تقدیم کنم.»

وی در پایان، بر ضرورت مراقبت و تقویت بنیه‌های ایمان تأکید کرد و گفت: رسیدن به باور قلبی در خداشناسی، در گرو ایمان به این حقیقت است که خدا می‌بیند، می‌داند و می‌تواند. وی ایمان را دارای سه رکن «دل»، «اقرار به زبان» و «عمل» دانست و با استناد به آیه ۲۱ سوره روم، بر لزوم مودت و رحمت در خانواده تأکید کرد و افزود: هرچند پاکی دل مهم است، باید محبت و اقرار به آن را در زبان نیز جاری ساخت