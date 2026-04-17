به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام مرتضی رضایی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته سنقر و کلیایی با توصیه نمازگزاران به تقوای الهی، اظهار کرد: انسان باید پیش از آنکه در موقعیت اجبار قرار گیرد، با اختیار مسیر حق و بندگی را انتخاب کند.

وی با استناد به فرمایشات امیرالمؤمنین (ع) افزود: فرصت زندگی برای عمل صالح و اصلاح رفتارها محدود است و انسان باید پیش از رسیدن به لحظات پایانی عمر، به محاسبه نفس و جبران کوتاهی‌ها بپردازد.

تحلیل شرایط تقابل با آمریکا

امام جمعه سنقر و کلیایی در بخش دیگری از سخنان خود به مواضع اخیر رئیس‌جمهور آمریکا اشاره کرد و گفت: در حالی که از یک سو سخن از مذاکره مطرح می‌شود، از سوی دیگر تهدید و فشار نیز ادامه دارد که این تناقض نشان‌دهنده سردرگمی طرف مقابل است.

وی ادامه داد: طرح‌هایی همچون محاصره دریایی علیه ایران، به دلایل مختلف از جمله مخالفت قدرت‌های بزرگ و پیچیدگی‌های اقتصادی و سیاسی، قابلیت اجرا و موفقیت نخواهد داشت.

نقش قدرت‌های جهانی در معادلات منطقه

حجت‌الاسلام رضایی تصریح کرد: واکنش کشورهایی مانند چین و روسیه به چنین اقداماتی، مانع مهمی در برابر سیاست‌های یکجانبه خواهد بود و هرگونه اقدام علیه ایران می‌تواند به تنش‌های گسترده‌تر در سطح بین‌المللی منجر شود.

وی افزود: وابستگی اقتصاد جهانی به مسیرهای دریایی و انرژی، اجازه ایجاد اختلال جدی در این حوزه را نمی‌دهد و هرگونه اقدام در این مسیر، تبعات گسترده‌ای برای خود طراحان آن خواهد داشت.

توان بازدارندگی و موقعیت راهبردی ایران

امام جمعه سنقر و کلیایی با اشاره به موقعیت جغرافیایی ایران گفت: کشور ما با برخورداری از مرزهای گسترده زمینی و دریایی و همچنین ارتباط با کشورهای مختلف، از ظرفیت‌های متعددی برای خنثی‌سازی فشارها برخوردار است.

وی ادامه داد: علاوه بر این، توانمندی‌های داخلی و همراهی جبهه مقاومت در منطقه، موجب می‌شود هرگونه اقدام خصمانه با واکنش‌های چندجانبه مواجه شود.

اهمیت نیروهای مسلح در تأمین امنیت کشور

حجت الاسلام رضایی با اشاره به مناسبت‌های پیش‌رو از جمله روز ارتش و سالگرد تأسیس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، گفت: این مناسبت‌ها یادآور نقش مهم نیروهای مسلح در حفظ امنیت، استقلال و اقتدار کشور است.

وی خاطرنشان کرد: نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران با تکیه بر ایمان و آموزه‌های دینی، همواره آماده دفاع از کشور بوده و در مسیر ولایت حرکت می‌کنند.

ضرورت الگوبرداری از فرهنگ ایثار و مقاومت

امام جمعه سنقر و کلیایی همچنین با تبریک فرارسیدن دهه کرامت و روز دختر، بر ترویج فرهنگ اهل بیت (ع) در جامعه تأکید کرد و افزود: این مناسبت‌ها فرصت مناسبی برای تقویت ارزش‌های دینی و فرهنگی است.

وی در ادامه با گرامیداشت روز شهدای ورزشکار، بر اهمیت ترویج روحیه ایثار و فداکاری در میان نسل جوان تأکید کرد.

تأکید بر محاسبه نفس و آمادگی معنوی

حجت‌الاسلام رضایی در پایان با تأکید بر ضرورت خودسازی و توجه به اعمال فردی و اجتماعی گفت: انسان باید در طول زندگی، عملکرد خود را مورد ارزیابی قرار دهد و برای آخرت خود توشه مناسبی فراهم کند.

وی خاطرنشان کرد: جامعه‌ای که بر پایه ایمان، تقوا و وحدت حرکت کند، از حمایت الهی برخوردار خواهد بود و در برابر تهدیدات و فشارها ایستادگی خواهد کرد.