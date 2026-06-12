به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام مرتضی رضایی، در خطبههای نماز جمعه این هفته با تأکید بر اهمیت تقوای الهی و عبرتآموزی از گذر عمر انسان، اظهار کرد: توجه به سرنوشت گذشتگان و آمادگی برای زندگی اخروی از مهمترین آموزههای دینی است که باید همواره مورد توجه مؤمنان قرار گیرد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به جایگاه نماز در معارف اسلامی، نماز را مهمترین عبادت پس از معرفت خداوند دانست و گفت: همه پیامبران الهی مردم را به اقامه نماز دعوت کردهاند و این فریضه الهی ستون دین، معیار سنجش اعمال و عامل سعادت دنیا و آخرت انسان است.
امام جمعه سنقر و کلیایی با بیان اینکه نماز منشأ آرامش، برکت در زندگی، استجابت دعا و نزدیکی به خداوند است، افزود: توجه به اقامه صحیح نماز و ترویج فرهنگ نماز در خانوادهها و جامعه باید در اولویت برنامههای فرهنگی و تربیتی قرار گیرد.
حجتالاسلام رضایی در ادامه با اشاره به تحولات منطقهای و بینالمللی، اظهار کرد: جمهوری اسلامی ایران در برابر فشارها و تهدیدهای دشمنان با اقتدار ایستاده و با هوشمندی، نقشههای طراحی شده برای تضعیف جبهه مقاومت را خنثی کرده است.
وی افزود: دشمنان تلاش دارند با بهرهگیری از ابزارهای مختلف سیاسی، امنیتی، رسانهای و اقتصادی، فشارهای خود را علیه ملت ایران افزایش دهند، اما ایستادگی مردم و اقتدار نیروهای مسلح موجب ناکامی این توطئهها شده است.
امام جمعه سنقر و کلیایی با تأکید بر اینکه کشور در معرض یک جنگ ترکیبی گسترده قرار دارد، تصریح کرد: در چنین شرایطی حفظ وحدت، انسجام ملی، افزایش تابآوری اجتماعی و پرهیز از اختلافافکنی از مهمترین ضرورتهای جامعه است.
وی همچنین نسبت به انتشار شایعات، دامن زدن به ناامیدی، دو قطبیسازیهای کاذب و سیاهنمایی در فضای مجازی هشدار داد و گفت: دشمن تلاش میکند از طریق جنگ روانی و رسانهای اعتماد عمومی را هدف قرار دهد و همه باید در برابر این اقدامات هوشیار باشند.
حجتالاسلام رضایی با اشاره به در پیش بودن ماه محرم، این ماه را فرصت مهمی برای ترویج فرهنگ ایثار، مقاومت و بصیرت دانست و افزود: نهضت عاشورا همواره الهامبخش ملت ایران در مسیر مقابله با ظلم و استکبار بوده و امروز نیز فرهنگ حسینی پشتوانه اقتدار و پایداری جامعه اسلامی است.
وی در پایان با گرامیداشت یاد شهدای اقتدار ملی، بر ضرورت پاسداشت آرمانهای شهدا، تقویت روحیه انقلابی و حضور پرشور مردم در برنامههای مذهبی و فرهنگی ماه محرم تأکید کرد.
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