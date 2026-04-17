۲۸ فروردین ۱۴۰۵، ۱۵:۴۸

زراعت چوب در ۷۸۰ هکتار اراضی استان سمنان

سمنان- مدیرکل منابع طبیعی استان سمنان از اجرای طرح زراعت چوب در ۷۸۰ هکتار از اراضی استان خبر داد و گفت: این طرح با هدف جلوگیری از برداشت غیرمجاز و قاچاق چوب اجرا می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا رهایی ظهر جمعه در بازدید نهالستان شهید عمو زاده سمنان از اجرای طرح زراعت چوب در ۷۸۰ هکتار اراضی استان خبر داد و اظهار کرد: رویکرد این طرح پیشگیری از قاچاق چوب و برداشت های غیر مجاز است.

وی به اجرای برنامه های مرتبط برای کاهش فشار به منابع طبیعی در استان سمنان تاکید کرد و اظهار داشت: به این منظور سه نهالستان سمنان، دامغان و شاهرود برای تأمین نهال فعال است.

مدیرکل منابع طبیعی استان سمنان به موضوع توسعه فضای سبز با تهیه و توزیع نهال در استان اشاره کرد و افزود: این نهال‌های تولیدی می‌تواند باعث کاهش فشار بر عرصه منابع طبیعی شود.

رهایی اضافه کرد: انجام این قبیل اقدامات نقش خود را در کاهش آلاینده ها، افزایش ذخیره کربن و تحقق اهداف زیست محیطی نشان می‌دهد.

وی اظهار داشت: اجرای طرح زراعت چوب به تامین بخشی از نیاز صنایع وابسته به چوب را تأمین کرده و از قطع بی رویه درختان پیشگیری خواهد کرد.

