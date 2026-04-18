  1. استانها
  2. سمنان
۲۹ فروردین ۱۴۰۵، ۷:۵۲

شگفتی دنیا از اراده ملت ایران؛ عبور از تنگه هرمز فقط با اجازه تهران

سمنان - مشاور رئیس‌جمهور با اشاره به شگفتی کارشناسان و رسانه‌های جهان از اراده و مقاومت ملت ایران، گفت: جمهوری اسلامی ایران در «جنگ تحمیلی سوم» اراده خود را به ابرقدرت‌ها نشان داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سیدعلی عماد شامگاه جمعه در تجمع مردمی «شب‌های اقتدار» در سمنان در میدان سعدی، بر شکست راهبردی آمریکا در مقابل ایران تاکید کرد و بیان داشت: تمام کارشناسان و صاحب نظران و رسانه های دنیا بر این امر اذعان دارند.

وی با بیان اینکه شکست راهبردی آمریکا در مقابل ایران اسلامی با وحدت و انسجام مردم در کنار اقتدار نیروهای مسلح و نگاه انقلابی ملت ایران اسلامی رقم خورد، افزود: این شکست برای آمریکا تاریخی بود.

مشاور رئیس جمهور با بیان اینکه آمریکا در ابعاد استراتژیک میدان را به ایران واگذار کرده است، تاکید کرد: دنیا از قدرت و اقتدار و صلابت ایران اسلامی در شگفتی است.

عماد با بیان اینکه آمریکا بازنده قطعی میدان است چون به هیچ دستاوردی نرسید، ابراز کرد: آمریکا فکرش را نمی کرد که ملت ایران و نیروهای مسلح چنین مقاومتی نشان دهند.

وی با بیان اینکه ایران با دفاع از حقوق مسلم خود در آب‌های سرزمینی، اراده خود را به ابرقدرت‌های جهانی تحمیل کرد و آمریکا و اسرائیل و دیگر کشورهای دنیا هم نتوانستند این قدرت ایران اسلامی را به چالش بکشند افزود: ایران پیروز جنگ تحمیلی سوم بود.

مشاور رئیس جمهور با بیان اینکه اقتدار ایران اسلامی زبانزد خاص و عام شده است، گفت: رسانه های دنیا به این قدرت اعتراف دارند.

عماد با بیان اینکه ایران اسلامی با اقتدار در مقابل زورگویان جهانی ایستاده است، گفت: ایران در جنگ تحمیلی سوم اراده خود را به ابرقدرت‌های جهانی تحمیل کرد.

وی با بیان اینکه مدیریت عبور از تنگه هرمز افتخار همبستگی ملی است، تاکید کرد: ایران امروز چنان اقتداری از خود نشان داده که هر گاه اراده کند به هر کشتی می تواند اجازه عبور از تنگه هرمز را بدهد یا ندهد و این دشمن را کلافه کرده است.

کد مطلب 6803689

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدها

    پربحث‌ها