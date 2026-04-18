زنوزی: اولویت تیم ملی ایران است/ تابع تصمیم قلعه نویی و تاج هستیم

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا زنوزی‌مطلق در گفتگو با رسانه باشگاه تراکتور درخصوص شرایط برگزاری ادامه مسابقات لیگ برتر، با بیان اینکه در حال حاضر ارجحیت امور با مصالح ملی و شرایط ویژه تیم ملی است، گفت: شرایط کشورمان به گونه‌ای است که همه باید همچون سرباز وطن در راستای منافع ملی حرکت کنیم و مصلحت فردی و منافع جزئی اهمیت ندارد. بر همین اساس، ما همان‌طور که قبلاً اعلام کرده‌ایم، موافق برگزاری ادامه لیگ هستیم، اما وضعیت و نیازهای تیم ملی نیز برای ما اهمیت ویژه‌ای دارد و به نظر فدراسیون فوتبال و سرمربی تیم ملی در این خصوص احترام می‌گذاریم.

زنوزی‌مطلق با تأکید بر اینکه تیم ملی آبرو و اعتبار کشورمان است، بیان کرد: در حالی‌که تمام ایران برای مقاومت و ایثار متحد شده‌اند، ما نیز باید در این برهه به فکر منافع ملی باشیم و دستاوردهای فردی و گروهی را کنار بگذاریم.

وی درخصوص موضوع برگزاری متمرکز بازی‌ها و به پایان رساندن لیگ قبل از جام‌جهانی، با اشاره به فشردگی احتمالی برنامه مسابقات در بازه‌ای کوتاه، خاطرنشان کرد: برگزاری مسابقات در مدت‌زمان محدود می‌تواند چالش‌هایی از جمله افزایش فشار بدنی بر بازیکنان و افت کیفیت فنی مسابقات را به همراه داشته باشد. با این حال، شرایط باشگاه خودمان را مطلوب ارزیابی می‌کنیم؛ چرا که تراکتور در سال‌های اخیر عملکرد قابل قبولی داشته و به اذعان کارشناسان با توجه به امکانات و ترکیب بازیکنان، از شانس بالایی برای موفقیت برخوردار است.

وی ادامه داد: با وجود این شرایط، در مقطع کنونی منافع ملی را در اولویت می‌دانیم و معتقدیم اولویت باید با تیم ملی باشد. بر همین اساس، اولویت شخصی بنده نیز ارجحیت مصلحت تیم ملی و سربلندی کشور عزیزمان بر منافع باشگاهی است و همه باید در حد توان، شرایط را برای حضور مقتدرانه تیم ملی در جام جهانی تسهیل کنیم.

زنوزی‌مطلق بار دیگر با تأکید بر احترام به نظر فدراسیون فوتبال و سرمربی تیم ملی درخصوص ادامه مسابقات لیگ برتر، اظهار داشت: با توجه به شرایط فعلی، تصمیم‌گیری در این زمینه باید به سرمربی تیم ملی، جناب آقای قلعه‌نوعی که به نظر بنده مدیری کاردان در این حوزه است، به همراه کادر فنی ایشان و در نهایت رئیس محترم فدراسیون فوتبال، جناب آقای مهندس تاج، واگذار شود تا بهترین تصمیم برای فوتبال کشور اتخاذ شود.

مالک باشگاه تراکتور در پایان اظهاراتش با آرزوی موفقیت تیم ملی در مسابقات جام‌جهانی، تاکید کرد: همانگونه که پیش‌تر بیان شد همه‌مان باید هر آنچه در توان داریم را برای سربلندی کشورمان به کار بگیریم و کمک به تیم ملی وظیفه تمامی اهالی فوتبال است و معتقدم که تمامی اعضایی که همراه تیم ملی راهی جام‌جهانی می‌شوند باید خود را در قامت سرباز وطن در عرصه ورزش و فوتبال ببینند و برای سرافرازی و دفاع از حیثیت میهن‌مان تلاش کنند.