به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، امیر حسین محمودی بازیکن جوان تیم پرسپولیس که در فیفادی فروردین ماه گذشته برای اولین بار به تیم ملی دعوت شد و مقابل کاستاریکا، نخستین بازی ملی‌اش را انجام داد، در گفت‌وگو با روزنامه فدراسیون فوتبال از شور و شوق وصف نشدنی از این اتفاق می‌گوید.

او درباره پوشیدن پیراهن تیم ملی در ۱۹ سالگی برای نخستین بار گفت: از امیر قلعه‌نویی تشکر می‌کنم که این فرصت را به من داد. خیلی حس و حال خوبی بود. حضور در اردوی ترکیه، تجربه خوبی برای من شد. خیلی بازی‌های خوبی بود و برای آماده‌سازی پیش از جام جهانی خیلی به ما کمک کرد.

بازیکن جوان پرسپولیس درباره رویای حضور در جام جهانی ۲۰۲۶ تصریح کرد: قطعا این موضوع باعث افتخار من خواهد شد. خدا را شکر می‌کنم به تیم ملی دعوت شدم اما تازه اول راه است و امیدوارم بتوانم افتخارات زیادی را برای ایران رقم بزنم. همه چیز به نظر آقای قلعه‌نویی بستگی دارد. امیدوارم هر چه خیر است اتفاق بیفتد. امیدوارم با بهترین اتفاقات به جام جهانی برویم و با کسب نتایج خوب، دل مردم را شاد کرده و با سربلندی از این تورنمنت مهم بازگردیم‌.

محمودی با اشاره به برگزاری بازی های دوستانه فروردین ماه تیم ملی با وجود حمله دشمن به خاک کشور تاکید کرد: صددرصد همین طور است. در شرایطی به ترکیه رفتیم که کشورمان با حمله ناجوانمردانه روبرو بود. برای همین تمام تلاش ما این بود که در این ۲ بازی عملکرد خوبی داشته باشیم و در این شرایط سخت، مردم کشورمان را حتی برای دقایقی خوشحال کنیم. در کنار آن برای حضور پرقدرت در جام جهانی آماده شویم.

بازیکن جوان پرسپولیس یادآور شد: همیشه برای وطن آرزوی سربلندی و سلامتی می‌کنم. امیدوارم که این اتفاقات تلخ و شرایط سخت از ایران دور و وطن پاکمان سربلند باشد. زنده باد ایران ، زنده باد وطن و زنده باد مردم. من سرباز این وطن و خاک هستم.

او درباره حضور در کنار بازیکنان بزرگ یادآور شد: این موضوع، صددرصد یک تجربه خوب برای من بود. باعث افتخار است که کنار چنین بازیکنان بزرگی حضور داشتم . همین که کنار آنها تمرین و بازی می‌کنیم باعث افتخار است و کلی هم تجربه کسب می‌کنم. ان‌شاءالله روزی بتوانم جا پای آنها بگذارم. بازیکنان بزرگی که تا چندی قبل بازی‌های آنها را از تلویزیون می‌دیدم و الان این افتخار را دارم کنارشان تمرین و بازی کنم. خیلی دوست داشتم در کنار بازیکنان بزرگی مانند جهانبخش، آقای طارمی و آقای قلی‌زاده که از تجربیات و افتخارات زیادی بهره‌مند هستند تمرین و بازی کنم.

محمودی درباره کارکردن زیر نظر قلعه نویی در تیم ملی گفت: برایم افتخار بزرگی است که زیر نظر ایشان کار می‌کنم. نمی‌دانم چگونه حسم را در موردش بیان کنم. در تمرینات و در بازی با کاستاریکا وقتی می‌خواستم به بازی بیایم خیلی حس خوبی به من دادند. خیلی مربی خوبی هستند و کمک کردند تا با اعتماد به نفس خوبی بازی کنم. همه جوره از من حمایت کرده و به من گفت برو و همان‌گونه که برای تیم باشگاهی‌ات بازی می‌کنی، راحت در زمین بازی کن‌. در زمینه مسائل روحی و روانی نیز در کنار موارد فنی خیلی به من کمک کرد. خیلی از قلعه نویی تشکر می‌کنم زیرا حس خوبی از ایشان گرفتم امیدوارم جواب این کار بزرگ را بدهم. تعریفی هم که از من کردند وظیفه‌ام را سنگین تر کرده است‌.