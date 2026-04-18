مقام ارشد کاخ سفید: منتظر تیم ملی ایران در جام جهانی ۲۰۲۶ هستیم

به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که بحث حضور تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی ۲۰۲۶ همچنان با حواشی سیاسی همراه است، جیانی اینفانتینو رئیس فدراسیون جهانی فوتبال (فیفا)، در سخنرانی اخیر خود در یک انجمن سرمایه‌گذاری در ایالات متحده تأکید کرد که ایران به‌عنوان یکی از تیم‌های صعودکننده، قطعاً در این رقابت‌ها شرکت خواهد کرد. او با اشاره به شرایط پرتنش میان ایران و برخی کشورها، ابراز امیدواری کرد که تا زمان برگزاری مسابقات، فضای بین‌المللی آرام‌تر شود. اینفانتینو همچنین با تمجید از عملکرد تیم ملی ایران، حضور این تیم را نتیجه شایستگی ورزشی دانست و تأکید کرد که فوتبال باید از سیاست جدا بماند.

این اظهارات در شرایطی مطرح می‌شود که پیش‌تر دونالد ترامپ رئیس‌جمهور ایالات متحده، در شبکه اجتماعی «تروث سوشال» نسبت به حضور تیم ایران در خاک آمریکا ابراز تردید کرده و به‌طور ضمنی به مسائل امنیتی اشاره کرده بود؛ موضوعی که واکنش‌های زیادی را در پی داشت، به‌ویژه از این منظر که کشور میزبان مسئول تأمین امنیت تیم‌های شرکت‌کننده است.

با این حال، یک مقام ارشد کاخ سفید اعلام کرده است که پس از موضع‌گیری رئیس فیفا، انتظار می‌رود تیم ملی ایران در این رقابت‌ها حاضر شود. در همین راستا، اندرو جولیانی، مدیر اجرایی گروه ویژه فیفا در کاخ سفید، در گفت‌وگو با روزنامه پولیتیکو اظهار داشت که رئیس‌جمهور آمریکا از حضور تیم ایران استقبال کرده و این تیم را برای شرکت در مسابقات دعوت کرده است. او همچنین افزود که طبق برنامه‌ریزی‌ها، تیم ایران در اوایل ماه ژوئن وارد آمریکا خواهد شد و بازی‌هایی در شهرهای توسان، لس‌آنجلس و سیاتل برگزار خواهد کرد.

در همین حال، برنامه برگزاری یک دیدار دوستانه میان ایران و پورتوریکو پیش از آغاز جام جهانی مطرح شده است. هرچند گزارش‌هایی درباره احتمال لغو این بازی به‌دلیل فشارهای سیاسی منتشر شده، اما جولیانی تأکید کرده که تاکنون تغییری در برنامه این مسابقه ایجاد نشده است.

بر اساس برنامه اعلام‌شده، تیم ملی ایران در نخستین دیدار خود در مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۲۶ باید در تاریخ ۲۶ خرداد به مصاف نیوزیلند برود. این تیم سپس در تاریخ ۳۱ خرداد با بلژیک دیدار خواهد کرد و در سومین بازی خود نیز در تاریخ ۶ تیر مقابل مصر صف‌آرایی می‌کند.